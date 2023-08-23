Как и обещали организаторы этого спортивного мероприятия, в минувшее воскресенье на трассе Костанай-Садчиковка было жарко! Здесь прошел открытый чемпионат Костанайской области по шоссейной гонке на 50 км среди спортсменов и любителей.

Пелотон

Гонка, организованная управлением физической культуры и спорта акимата Костанайской области совместно с ОО «Велосообщество «Костанай» и областной федерацией велосипедного спорта при поддержке отдела физической культуры и спорта акимата города Костаная и ДЮСШ №1 имени К.Оспанова, была посвящена Дню спорта Казахстана и 144-летию Костаная. Обязательными условиями для участников велогонки было наличие исправного велосипеда, защитного шлема и… отличного настроения.

Напутственные слова почетных гостей гонки

И праздник спорта со стартовой площадкой на территории гостиного двора «Золотой фазан» удался. Велогонка стала одним из захватывающих событии этого лета, а целеустремленная молодежь и ведущие активный образ жизни представители старшего поколения своим участием поддержали мировое велодвижение, являющееся массовым, экологичным и универсальным способом приобщения к спорту и активному отдыху, способствующему укреплению здоровья и долголетию.

На старт гонки вышли свыше 50 велосипедистов в возрасте от 13 до 66 лет из Костаная, Тобыла, Рудного и Житикары, соревновавшиеся в нескольких возрастных группах в категориях «Спортсмены», «Любители» и «Masters». Перед стартом перед гонщиками выступили известные костанайские велосипедисты мастер спорта СССР Александр Бородин и чемпион Европы мастер спорта международного класса Виктор Продан.

На дистанции

В возрастных группах 13-14 лет и 15-16 лет призовые тройки и у юношей, и у девушек составили воспитанники отделения велоспорта ДЮСШ №1 имени К.Оспанова. И это не удивительно, ведь молодые велосипедисты спортшколы уже давно зарекомендовали себя одними из сильнейших гонщиков в Казахстане, регулярно завоевывая призовые места на республиканских стартах. Так, победительница гонки в возрастной группе 13-14 лет Виталина Хоружая является серебряным призером прошедшего в марте в Шымкенте чемпионата Республики Казахстан по велокроссу среди девушек своего возраста, а также двукратным бронзовым призером прошедшего в августе в Астане на велотреке «Сарыарка» чемпионата Казахстана в спринтерских и темповых видах. Кроме этого, на счету этой воспитанницы ДЮСШ №1 «бронза» республиканских соревнований по маунтинбайку в Конаеве в дисциплине «Кросс-кантри олимпик». Компанию на пьедестале гонки в Костанае ей составили подруги по спортшколе Екатерина Алпатова и Карина Черныш. Все три спортсменки тренируются в ДЮСШ №1 под руководством Аблая Жармухаметова.

Призовую тройку у юношей в этой возрастной группе составили Дильдар Шайгузов, Амиржан Уразалин и Илья Вишневский (тренер А.Жармухаметов, Д.Бурнашов).

Еще больше наград с республиканских стартов у победительницы 50-километровой гонки среди девушек 15-16 лет Анны Проскуриной (тренеры Бауржан Аубакиров, Артем Головащенко). В своей возрастной группе она чемпионка Казахстана по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри шорт-трек» и «Кросс-кантри Олимпик» (апрель, Конаев), чемпионка Казахстана на треке на дистанции 500 м и двукратный серебряный призер чемпионата РК на треке на дистанциях 200 м и 250 м (апрель, Астана), победительница республиканских соревнований «Жетысу Шугыласы» в индивидуальной гонке на 10 км (май, Талдыкорган), чемпионка Казахстана по велокроссу (март, Шымкент), бронзовый призер республиканской многодневной велогонки по маунтинбайку «Мемориал чемпионов», посвященной памяти мастера спорта международного класса Валентина Бобылева (май, Костанай), чемпионка РК на треке в темповых и спринтерских видах в дисциплине «Скретч», серебряный призер в «Кейрине» и бронзовый призер в «Спринте» (июль, Астана) и чемпионка РК на треке в спринтерском омниуме (август, Астана).

Призеры гонки на 50 км среди девушек 15-16 лет София Мамаева и Анна Проскурина

Второе место среди девушек в этой категории заняла София Мамаева (тренер Б.Аубакиров), являющаяся серебряным призером республиканских соревнований по маунтинбайку в своем возрасте (апрель, Конаев).

Победитель среди юношей этой же возрастной группы в гонке на 50 км Тамерлан Исмагулов (тренер Б.Аубакиров) показал четвертое время в абсолютном зачете - 1 час. 18 мин. 23,59 сек. Всего 0,01 сек. уступил ему Юнус Мададов, а третье место занял Мирослав Плитко.

Первыми финишный створ пересекли Роман Соловей (в центре), Роберт Лукичев и Константин Шинкарук

А три лучших результата в этой гонке показали призеры среди мужчин-андеров (19 лет - 22 года), финишировавших друг за другом с интервалов в одну секунду. Первым на финише был бронзовый призер Кубка РК в парной гонке «Мэдисон» Роман Соловей (1:18.20), вторым - Роберт Лукичев (1:18.21), а третьим - Константин Шинкарук (1:18.22).

Первое место среди юниорок (17-18 лет) у Любови Поникаровой.

Среди любителей (19-29 лет) у мужчин отличились Евгений Гулий, Андрей Лобас и Иван Суровых, а у женщин - Анастасия Гулий.

Победители гонки в своих возрастных группах Сергей Белишкин и Александр Раздрогов



Занявший первое место среди мужчин в возрастной группе 30 лет - 34 года Владислав Гродецкий финишировал с результатом 1:22.25, который показали еще три велосипедиста, выступавших среди ветеранов в категории «Masters» и ставших победителями в своих возрастных группах. Это - Азизбек Габдуллин из клуба «SportElement», опередивший в возрастной группе 45-49 лет представителя ОО «Велосообщество «Костанай» Рамазана Назарова и Сергея Оверченко из Рудного, Александр Раздрогов (55-59 лет) и Сергей Белишкин (60 лет - 64 года).

Седина в бороду, а сам… в седло!

Победитель гонки в возрастной группе 35-39 лет Павел Бабенко (в центре) и призеры Виктор Шугай и Даурен Жусупов

Среди ветеранов в возрастной группе 35-39 лет сильнейшим стал Павел Бабенко, более чем на шесть минут опередивший ближайшего преследователя в своей группе представителя клуба «Chrizotile team» АО «Костанайские минералы» Виктора Шугая из Житикары, а также его одноклубника Даурена Жусупова. Нужно отметить, что Бабенко является бронзовым призером прошедшего в июне в Таиланде в городе Районге чемпионата Азии по пара велоспорту в категории «С» на дистанции 15 км.

Старший тренер Костанайской области по велосипедному спорту Николай Хатунцев с призерами гонки на 50 км в возрастной группе 45-49 лет

В возрастной группе 40 лет - 44 года первое место занял Денис Калашников, а вторым был руководитель ОО «Велосообщество «Костанай» Канат Сагумбаев.

На трассе призер победительница в категории «Masters» Светлана Семенова

В более старших возрастных группах первые места в гонке заняли Талгат Жасаров (50 лет - 54 года), Светлана Семенова (55-59 лет), и Владимир Зенг (65-69 лет).

Проведя соревнования на высоком профессиональном уровне, Федерация велосипедного спорта Костанайской области, управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области приглашает любителей велоспорта на новый старт. С 24 по 27 августа в Костанае пройдет первый открытый чемпионат Костанайской области по велосипедному спорту в гравийных гонках среди любителей, ветеранов (категория «Masters») и профессиональных спортсменов - «GRAVEL SERIES КOSTANAY - 2023». Кстати, это будет первая в Казахстане гравел-гонка.

Фото Сергея Рыбина