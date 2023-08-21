По прогнозам синоптиков, во вторник, 22 августа, ночью на севере и востоке области ожидается дождь, а днём на западе и северо-западе - гроза. Ночью и утром на севере и западе прогнозируют туман. В среду, 22 августа, вновь пройдут грозовые дожди, особенно сильные в дневное время, возможен град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу переменная облачность, дождь, гроза.

- Во вторник ночью по области будет 10-15, на юге 19 градусов, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем температуру 25-30 °С, на севере 22 °С, на юге 35 °С. В среду в ночное время термометры покажут 13-18 °С, на юге 21 °С. Днём столбики термометров поднимутся до отметок 23-28 °С, на юге 31 °С. В Костанае во вторник ночью будет 12-14 °С, днём 25-27 °С. В среду ночью температура воздуха в областном центре будет в пределах 13-15 °С, днём 24-26 °С.

Во вторник и среду ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с порывами при грозе до 15-20 м/с.