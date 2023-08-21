Матч 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил против входящего в тройку лидеров «Актобе».

Рамазан Оразов открывает счет в матче с «Актобе» / Фото vk.com/fctobol

А сам тур был посвящен воспитаннику карагандинского футбола Эдуарду Васильевичу Сону (18.08.1964). Начав заниматься футболом в группе подготовки карагандинского «Шахтера», Сон в 1979 году поступил в алматинский спорт-интернат, а в 1980 году был приглашен в «Кайрат», в основном составе которого (1983-1985 гг.) сыграл 31 игру и забил 2 гола. С 1980 по 1985 годы он выступал за юношеские и молодежную сборные СССР. Службу в армии (1986-1987 гг.) Эдуард Сон проходил в составе смоленской «Искры» (76 игр, 10 голов), после чего четыре сезона (1988-1991 гг.) он провел в «Днепре» (135 игр, 44 гола), став чемпионом и обладателем Кубка СССР, играл в еврокубках. Кроме этого, Сон в составе «Днепра» в 1989 году становился серебряным призером чемпионата СССР и обладателем Кубка сезона. В сезоне 1990 года он стал лучшим бомбардиром клуба, забив 10 мячей в 23 матчах. В начале 90-х годов Сон уехал во Францию, где играл за «Газелек», «Перпиньян» и «Роан».

Тренерский штаб «Тобола» накануне первого матча раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с грозным чешским клубом «Виктория» из города Пльзень по-прежнему был вынужден проводить ротацию состава, учитывая также травмы и дисквалификации игроков. Так, в матче 20-го тура из-за перебора желтых карточек не смогли помочь команде Серикжан Мужиков и Альберт Габараев, а также пропускали встречу по состоянию здоровья Момчило Мркаич, Ислам Чесноков и Жаслан Жумашев. И в стартовом составе костанайского клуба на матч с «Актобе» вышли голкипер Султан Бусурманов, защитники Багдат Каиров, Павел Забелин, Иван Рогач, Данияр Семченков и Тимур Жакупов, полузащитники Самат Жарынбетов, Бейбит Галым и Евгений Шахов, а также нападающие Рамазан Оразов и Павел Киреенко.

Хозяева достаточно уверенно начали встречу, а на 8-й минуте полузащитник из Кот-д’Ивуара Андерсон Ньянгбо нанес первый удар в створ ворот соперника, пробив низом по центру от дуги штрафной площади, но Бусурманов в падении отбил мяч, летевший в правый от него угол, а затем Каиров в борьбе с черногорцем Милошем Раичковичем выбил его за лицевую линию. Первая же атака гостей с ударом по воротам состоялась на 10-й минуте, когда Семченков со своей половины поля отправил мяч на правую половину штрафной площади хозяев. Оттуда Каиров вначале сделал передачу в центр Галыму, которую в падении прервал Алибек Касым, а затем пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.

Больше владевшие мячом хозяева на 23-й минуте заработали угловой удар на правом краю атаки, а при его розыгрыше грузинский защитник Лука Гадрани пробил в прыжке головой с линии вратарской площадки в дальний угол, но мяч пролетел мимо ворот. Продолжавшие атаковать игроки актобинского клуба на исходе получаса игры заработали штрафной удар у левой боковой линии, а при его розыгрыше Максим Самородов, получив ответную передачу от аргентинского полузащитника Лионела Струмии, пробил с подступов к штрафной площади в ближний угол ворот, но Бусурманов в падении поймал мяч.

Счет в матче был открыт незадолго до перерыва, а сделали это игравшие в основном от обороны и начинавшие свои контратаки длинными пасами вперед гости. На 41-й минуте Шахов из центрального круга со своей половины поля сделал длинную передачу к левой бровке Жакупову, а тот отдал мяч в центр Оразову, который обработал его и из дуги штрафной площади пробил между трех игроков «Актобе» в левый верхний угол ворот. И даже отчаянный прыжок Стаса Покатилова не спас хозяев от гола.

Через две минуты опасный момент возник уже у ворот «Тобола», но Бусурманов уверенно поймал мяч после удара Самородова в падении с разворота из района 11-метровой отметки. Перед самым перерывом тот же Самородов со стандарта выполнил с левого фланга заброс на противоположный край штрафной площади, откуда бразильский нападающий Элдер Сантана головой сделал скидку во вратарскую площадку на открывавшегося там своего соотечественника Рожерио Алвеша (Шина), но Бусурманов в падении перехватил мяч. В компенсированное к первому тайму время голкипер «Тобола» еще раз вступил в игру, после скидки головой с левого края Сантаны в падении во вратарской площадке забрав мяч в ногах у Самородова.

В самом начале второй половины матча хозяева отметились двумя сильными ударами по воротам «Тобола» со средней дистанции. Вначале Касым нанес удар с правого края, а затем капитан «Актобе» Дмитрий Шомко пробил слева, но оба раза мяч пролетел рядом с правой стойкой ворот. Актобинцы продолжили свое давление на ворота гостей, и на 52-й и 54-й минутах уже Бусурманов вступал в игру, перехватывая мяч после забросов к воротам. Через минуту «Тобол» организовал быстрый выпад по центру, и Оразов сделал из центрального круга с половины поля хозяев хорошую передачу вперед Киреенко. Однако убежать тому один на один с голкипером не дал Касым, схвативший нападающего гостей за руку, после чего тот оказался на газоне, а арбитр встречи Александр Затула из Усть-Каменогрска за этот фол последней надежды удалил с поля защитника «Актобе». Перед розыгрышем штрафного удара в составе «Тобола» произошла тройная замена, и на поле вместо Жакупова, Жарынбетова и Оразова вышли соответственно Роман Асранкулов, Йован Илич и Игор Иванович. При розыгрыше же стандарта Забелин откатил мяч Рогачу, чей удар низом заблокировал Адильхан Танжариков, а с повторным ударом Киреенко в правый нижний угол ворот справился голкипер.

Удар по воротам «Актобе» наносит Бейбит Галым / Фото vk.com/fctobol

На исходе часа игры Каиров перехватил мяч на правом краю на половине поля хозяев, прошел вперед и сделал передачу в штрафную площадь Галыму, который со второго касания пробил по воротам. Но удар заблокировал защитник, а при добивании Киренко пробил рядом с правой стойкой ворот. Благодаря высокому прессингу игроки «Тобола» буквально тут же перехватили мяч на половине поля соперника, после чего гости дважды пробивали по воротам низом из-за пределов штрафной площади, но удары Ивановича и Забелина приняли на себя игроки обороны хозяев. На 62-й минуте гости заработали штрафной удар на правом краю атаки, но после навесной подачи Ивановича на дальнюю штангу мяч перехватил голкипер «Актобе».

На 66-й минуте только что вышедший на поле хорватский нападающий Андрия Филипович, завершая атаку игравшего в меньшинстве актобинского клуба, метров с 25-ти чуть правее центра мощно пробил под перекладину ворот гостей, и с этим ударом не сумел справиться Бусурманов, в броске не дотянувшийся до мяча - 1:1.

Штрафной удар выполняет Мильян Вукадинович / Скриншот трансляции

На 74-й минуте наставник костанайского клуба, прибавившего в движении после пропущенного гола, освежил атакующую линию, выпустив на поле вместо Киреенко Мильяна Вукадиновича, а вместо Галыма - Сержа Дебле. И на 80-й минуте ивуарийский нападающий «Тобола» заработал штрафной удар у самой линии штрафной площади хозяев почти по центру, а Вукадинович сильным ударом со стандарта пробил сквозь выстроенную «стенку», но Покатилов сумел поймать мяч после рикошета.

Через три минуты Филипович выбежал справа один на один с Бусурмановым, но пробил рядом с ближней штангой. Еще через две минуты хорват в борьбе с Рогачем пробил и подступов к штрафной площади в левый угол ворот, но в этом моменте Бусурманов в падении отбил мяч.

А еще через две минуты опасный момент возник уже у ворот «Актобе». Иванович, сместившись с мячом влево вдоль линии штрафной площади, отдал передачу на ход Вукадиновичу, но пробить тому по воротам от угла вратарской площадки помешал Танжариков. Команды не снижали темпа ни в оставшиеся до окончания основного времени минуты, ни в добавленные пять минут, и опасные моменты поочередно возникали у ворот обеих команд, но счет остался прежним.

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич отметил после матча, что на стадионе царила футбольная атмосфера:

- Спасибо болельщикам «Актобе» и болельщикам, которые приехали из Костаная, чтобы посмотреть эту игру. Это был хороший матч. Да, нам тяжело адаптироваться из-за разницы во времени - играли в Ирландии буквально полтора дня назад... И это было видно, как тяжело сегодня было. Все равно спасибо моим футболистам, которые сегодня показали максимальную силу - кто сколько мог. Забили хороший гол, были еще моменты, но и у соперника были моменты. Иногда невозможно в такой атмосфере успокоить футболистов, чтобы играли через короткие передачи, через пас. Я это сказал, но не получилось, потому что где-то концентрации не хватило, опять же, хорошая атмосфера была - поддержка домашней команды. Хорошая игра, мы двигаемся дальше - буквально через три дня у нас следующий соперник - «Виктория» Пльзень. Это очень серьезный соперник, мы готовимся. У нас не хватает ротации и, может, где-то и качества. Конечно, тяжело после таких игр. Да и за два месяца мы много-много игр сыграли. Каждые три-четыре дня - это просто ужасно. Сегодня я доволен: могли выиграть, но могли и проиграть. Ничья - нормальный результат.

После ничьи в Актобе «Тобол» набрал 27 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице, которую продолжает уверенно возглавлять «Ордабасы», вырвавший на 97-й минуте победу у «Кайрата» (2:1) и набравший 48 очков. На восемь очков отстают «Астана», сыгравшая дома вничью с «Кайсаром» (1:1), и «Актобе». На четвертое место поднялся «Кызылжар» (33 очка), переиграв в гостях «Каспий» (2:1) и обойдя на одно очко «Кайрат».

В следующем туре «Тобол» будет принимать на своем поле лидера чемпионата. Матч с «Ордабасы» пройдет в воскресенье, 27 сентября. А в четверг, 24 августа, «Тобол» проведет на своем поле первый матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с пльзеньской «Викторией».