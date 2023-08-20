"Актобе" в меньшинстве сумел избежать поражения от "Тобола"
20 августа 2023, 22:10 | Спорт
"Актобе" в родных стенах сыграл вничью с костанайским "Тоболом" в матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото ФК "Актобе"
Первыми счет открыли гости, после точного удара Рамазана Оразова. Во втором тайме Алибек Касым получил красную карточку, оставив хозяев в меньшинстве. Тем не менее, гол хорватского легионера Андрия Филиповича спас "Актобе" от поражения.
Актюбинский клуб вернул себе второе место, набрав 40 очков. Между тем, "Тобол" поднялся на шестую позицию, имея 27 баллов в своем активе.
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