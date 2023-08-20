Об этом сегодня, 20 августа, сообщили в пресс-службе Департамента полиции. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 19 августа около 6 утра. На пульт "102" поступило сообщение о том, что возле одного из кафе "происходит драка между несколькими лицами".

Скриншот из видео

- На место происшествия были направлены несколько автопатрулей, - сообщили в пресс-службе ДП. - По прибытию сотрудники задержали всех участников драки и доставили в Южный отдел полиции 6 человек. Все они привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

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В видео, которое распространяют по соцсетям и мессенджерам, очевидец событий сообщает, что, якобы, участники драки избили полицейского. В ДП подчеркнули, что факта нападения и оказания сопротивления полицейским не было.

- Полиция принимает меры для установления автора публикации, в которой он некорректно высказался в адрес сотрудников и распространил заведомо ложную информацию, - отметили в департаменте.