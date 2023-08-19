ЧП произошло 18 августа на ул. Байтурсынова. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по ЧС по Костанайской области. В 14:26 на пункт связи "101" поступило сообщение, что горит дом №151. Загорелась кровля и веранда, площадь пожара составила 15 кв.м.

Одним из первых дым заметил водитель-сотрудник пожарной части №10 Тобыла Нурлан БУТАНОВ. Он проезжал мимо на своей машине.

- Проезжая возле базара на личном транспорте, он заметил дым и поехал к горящему дому, - сообщили в пресс-службе ДЧС. - К этому времени пламя охватило веранду. Во дворе в панике металась женщина. Она сообщила, что в доме находится человек. Тогда Нурлан разбил окно, проник в помещение и в дальнем углу комнаты нашел хозяйку дома. Он разложил на окне постельные принадлежности и помог женщине выбраться наружу.

Причиной пожара, как отметили в ДЧС, стала детская шалость. Внук спасенной женщины играл со спичками.

Пожарные ликвидировали огонь в 14:54, жертв и пострадавших нет. Спасенной хозяйке дома оказали помощь сотрудники центра медицины катастроф, так как она была в состоянии шока. Но в госпитализации не нуждалась.

Фото пресс-службы ДЧС по Костанайской области