В столице Ирландии городе Дублине на стадионе «Талла Стадиум» минувшей ночью прошел ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между серебряным призером этой страны клубом «Дерри Сити» из североирландского города Дерри и бронзовым призером чемпионата Казахстана «Тоболом».

"Тобол" впервые в истории вышел в раунд плей-офф еврокубка/ Фото instagram.com/fctobol

Костанайский клуб под руководством сербского специалиста Милича Чурчича, признанного Профессиональной футбольной лигой Казахстана лучшим тренером Премьер-лиги в июле, в первом матче одержал на своем поле победу с минимальным счетом. Этот результат, по мнению главного тренера «Дери Сити» Руайдри ХИГГИНСА, позволял смотреть на ответный поединок с нескрываемым оптимизмом:

- Мы создали себе реальную платформу для прохода в следующий раунд. Первый матч прошел именно так, как мы и ожидали. У «Тобола» был высокий прессинг, он был агрессивен и играл на опережение. Их тройка атаки - очень талантливые футболисты и обладают специфической манерой игры. Мне показалось, что мы нейтрализовали многие их угрозы и придерживались своих принципов. Примерно через 15 минут мы вошли в свой ритм, и я считаю, что это было хорошее выступление вдали от дома. Неважно, забьем ли мы первый гол на 5-й или на 85-й минуте. Не так уж важно забить раньше, главное, чтобы мы забили. У нас есть игроки с опытом, которые в хорошей форме - это дает нам реальный шанс. Пройти в раунд плей-офф было бы замечательно не только для игроков и персонала, но и для всего футбольного клуба в целом. В настоящее время здесь царит настоящий ажиотаж, и общественность поддерживает нас. Но мы не хотим выйти на поле просто для галочки. Мы хотим попасть в плей-офф.

Перед ответным поединком «Дерри Сити» в матче 27 тура ирландской Премьер-лиги на своем поле обыграл «Дроэда Юнайтед» со счетом - 3:.

«Тобол» же после домашней победы в еврокубковой встречи уступил в матче чемпионата Казахстана в Алматы «Кайрату» (1:2). Директор «Тобола» Андрей КАНЧЕЛЬСКИС поделился ожиданиями от ответного матча:

- Соперник тоже хочет выиграть, потому оказывает сопротивление. Так или иначе, домашняя победа - это праздник для города, для болельщиков. Мы не уступили в силовой борьбе. «Дерри Сити» - команда физически хорошо подготовленная, мы не уступили североирландцам в этом аспекте, ну а в индивидуальном мастерстве мы их превосходим. Выиграли по делу. Конечно, могли бы забить и побольше. Но это футбол: немножко невезения. Ничего страшного. Подготовка к ответной встрече с «Дерри Сити» началась после выезда в Алматы. Как и перед матчем с «Базелем», скажу: играть надо против любой команды. Благодарен ребятам, что они с высочайшей самоотдачей играют в столь плотном графике. Главное - не уступить в борьбе. Не будем забывать, что «Дерри Сити» придерживается классического британского стиля - борьба, подборы, много передач. У них в крови биться и играть до конца.

По сравнению с первым матчем, в стартовом составе «Тобола» на ответный поединок произошло две замены. Вместо пропускавшего встречу из-за перебора желтых карточек Ислама Чеснокова место на правом краю атаки занял Игор Иванович, а в средней линии вместо Рамазана Оразова на поле вышел Йован Илич. На остальных позициях играли голкипер Иван Коновалов, защитники Роман Асранкулов, Боян Младович, Иван Рогач и Багдат Каиров, полузащитники Серикжан Мужиков (капитан команды) и Самат Жарынбетов, а также нападающие Мильян Вукадинович и Серж Дебле.

В «Дерри Сити» в центре нападения вместо ирландца Киана Кэванаха вышел его соотечественник Джейми Макгонигл и игру, как и в Костанае начали вместе с ним вратарь Брайан Махер, защитники Бен Догерти (оба - Ирландия), Кэмерон Макдженнет (Англия), Марк Коннелли (Ирландия) и Ронан Бойс (Ирландия), полузащитники Уилльям Петчинг, Саду Диалло (оба - Англия) и Адам О'Райли и нападающие Майкл Даффи (оба - Ирландия) и Пол Макмаллан (Шотландия).

Хозяева уже через минуту после начала игры заработали угловой удар на левом фланге атаки, а его долгий розыгрыш завершил Макгонигл, пробивший после передачи справа головой от левого угла вратарской площадки выше ворот. На 7-й минуте О'Райли со средней дистанции нанес удар с ходу, но мяч пролетел далеко от левой стойки ворот. Еще через четыре минуты Асранкулов опередил того же О'Райли после длинной передачи ему на правый край штрафной площади.

А на 13-й минуте Петчинг почти от центральной линии сделал пас низом по левому краю в штрафную площадь на ход Даффи, которого сбил там прибежавший из центра Рогач. За это нарушение главный арбитр встречи Петер Кралович из Словакии без колебаний назначил 11-метровый штрафной удар в ворота «Тобола», а пенальти реализовал Петчинг, пробив в правый угол ворот мимо прыгнувшего в противоположную сторону Коновалова.

Иван Коновалов выигрывает дуэль у голкипера "Дерри Сити" Брайана Махера / Скриншот из трансляции

Гости свой первый удар по воротам смогли нанести лишь на 20-й минуте, когда после розыгрыша углового удара на левом краю подачу Мужикова замкнул у правой штанги Иванович, пробивший в борьбе с Макгониглом в верхний угол. Но удар получился несильным, и Махер легко поймал мяч. Менее чем через минуту Жарынбетов перехватил мяч у центральной линии и отправил его вперед Мужикову. Капитан «Тобола» сделал передачу Дебле, который, сыграв в стеночку с бежавшим правее Ивановичем ворвался в штрафную площадь, но О'Райли в подкате забрал у него мяч.

Все тот же О'Райли на 28-й минуте из центрального круга сделал заброс на левый край штрафной площади гостей, где мяч подхватил Макгонигл и откатил его под удар Даффи, который с ходу пробил с линии штрафной площади в дальний верхний угол ворот, но мяч пролетел рядом со стойкой. В ответной атаке Вукадинович со своей половины поля сделал длинную диагональную подачу на правый край Ивановичу, который переиграл при входе в штрафную площадь Догерти и от границы вратарской площадки пробил в дальний угол мимо голкипера. Но того подстраховал Макдженнет, выбив мяч за лицевую линию.

Иван Коновалов отразил два послематчевых пенальти в Дублине / Фото vk.com/fctobol

На 40-й минуте хозяева заработали стандарт вблизи штрафной площади «Тобола» немного левее центра, но Коновалов правильно выбрал позицию и легко справился с ударом Петчинга. Через три минуты гости провели быстрый выпад по центру, и Иванович передачей низом вывел на ударную позицию в штрафной площади Дебле, но ивуарийского нападающего опередил Макдженнет. Первым на отбитом мяче был Иванович, пробивший с дуги штрафной площади с разворота и в падении выше ворот.

Через пять минут после возобновления игры команды обменялись атаками, не принесшими результата, а еще через минуту после подачи слева Вукадиновича по воротам хозяев пробил Илич, чей удар заблокировал защитник, а мяч после рикошета оказался в руках голкипера.

На 54-й минуте «Дерри Сити» заработал угловой удар на правом фланге, и при его розыгрыше после подачи Догерти Коновалов в прыжке выбил мяч из вратарской площадки, а первым на добивании был Макгонигл, пробивший по воротам с ходу низом. И вновь на высоте оказался голкипер «Тобола», который, лежа на газоне, сумел отбить мяч.

Через две минуты «Тобол» провел хорошую атаку по правому краю, в ходе которой Илич сделал передачу низом на ход Дебле, который у границы штрафной площади переиграл Макдженнета и отдал мяч также низом в район 11-метровой отметки Вукадиновичу, а тот откатил его под удар своему соотечественнику Ивановичу, но мяч после удара сербского нападающего пролетел рядом с левой стойкой ворот. На 69-й минуте проход Ивановича грубо прервали вблизи штрафной площади ирландского клуба чуть правее центра. Однако сам пострадавший пробил со стандарта выше ворот.

Игор Иванович был близок к тому, чтобы открыть счет своим голом за "Тобол" / Скриншот из трансляции

Через четыре минуты состоялись два подряд опасных удара по воротам «Тобола». Вначале после передачи с подступов к штрафной площади вышедшего на замену Патрика Макэлени из района 11-метровой отметки пробил Макмаллан, но Коновалов отбил мяч ногой. Вскоре Макмаллан пробил с дуги штрафной площади, но голкипер «Тобола» на этот раз поймал мяч.

На 76-й минуте наставник «Тобола» освежил переднюю линию, выпустив на поле Евгения Шахова вместо Жарынбетова, а Оразова вместо Ивановича. Через четыре минуты после атаки гостей по правому флангу Дебле вошел справа в штрафную площадь и сделал прострел низом во вратарскую площадку на устремившегося туда Вукадиновича, но голкипер «Дерри Сити» ногами отбил мяч. На 84-й минуте Мужикова, отдавшего капитанскую повязку Асранкулову, сменил на поле Павел Киреенко, а уже в добавленное время вместо Каирова вышел Альберт Габараев.

Основное время матча так и закончилось со счетом 1:0 в пользу хозяев, и игра продолжилась в дополнительных двух 15-минутных экстратаймах. На 97-й минуте Оразов слева сделал передачу в центр штрафной площади Дебле, а тот грудью скинул мяч под удар Вукадиновичу, но голкипер сумел поймать мяч. А на 103-й минуте Оразов передачей низом по центру в штрафную площадь вывел Дебле один на один с голкипером. Но ему мешали бежавшие рядом защитники, и пробить по воротам мимо голкипера у него получилось уже в падении. Однако удар получился слабым, и мяч догнал один из игроков ирландского клуба. А через десять минут Дебле уступил место на поле Павлу Забелину. Дополнительное время не принесло результата, и судьба путевки в плей-офф еврокубка решилась в серии послематчевых пенальти. Первыми начали серию хозяева, в составе которых первые четыре пенальти реализовали вышедшие на замену игроки - Патрик Макэлени, Брендон Кэванах, Дэнни Маллан и Джордан Макэнефф. «Тобол» ответил на них также четырьмя удачными попытками в исполнении Оразова, Вукадиновича, Шахова и Асранкулова. При выполнении пятого 11-метрового удара, который пробивал у хозяев Догерти, Коновалов в падении отбил мяч, летевший в левый от него угол ворот. Точку в матче мог поставить Илич, но мяч после его удара попал в перекладину. И счет после серии из пяти пенальти стал 4:4. Затем у «Дерри Сити» отличился также вышедший на замену Киан Кэванах, а у «Тобола» Младович. А вот удар выполнявшего пенальти голкипера хозяев голкипер костанайского клуба отразил, дотянувшись в падении до мяча, летевшего в правый нижний от него угол ворот. Встав после неудачной попытки в ворота, Махер не справился с ударом Киреенко, и «Тобол» вышел победителем в противостоянии с клубом из Северной Ирландии, одержав победу в серии послематчевых пенальти - 6:5.

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРИЧ признался после матча, что в команде ожидали, что будет тяжело:

- «Дерри Сити» еще в первой игре показал, что это хорошая команда. Где-то мы чуть-чуть испугались и просто боялись прохода дальше. Я это и сказал команде в перерыве, что надо чуть-чуть больше прессинговать и работать с мячом. Я понимаю, они жалуются, что очень тяжелые ноги. Наш перелет занимал девять часов и есть пятичасовая разница между Костанаем и Дублином. Спасибо моим ребятам, они играли с сердцем и душой. Они показали желание. Может эта игра не была красивой для зрителей, но мы прошли дальше. Ребята работали как мужики. И у нас, и у соперника были моменты, но все равно хорошая игра. Может нам и повезло чуть-чуть в серии пенальти. Мои футболисты это заслужили. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас в Дублине. Мы играем за команду, город, область и за весь Казахстан. Шаг за шагом идем дальше и нам не нужно впадать в эйфорию, потому что через три дня у нас еще одна игра.

Таким образом, «Тобол» впервые в истории дошел до раунда плей-офф еврокубка, где поборется за выход в групповой этап Лиги конференций УЕФА с чешским клубом «Виктория» из города Пльзень. Следующий соперник «Тобола» начал выступление в Лиге конференций УЕФА со второго квалификационного раунда и оставил за бортом еврокубка «Дриту» из Косово (0:0 - дома, 2:1 - в гостях) и «Гзиру Юнайтед» из Мальты (4:0 - дома, 2:0 - в гостях).

Первый матч с пльзеньской «Викторией» костанайский клуб проведет на своем поле 24 августа, а 31 августа в Чехии состоится ответная встреча.