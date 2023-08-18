По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 августа, днем на севере области ожидаются дождь, гроза, шквал, ночью и утром на востоке - туман. В воскресенье, 20 августа, ночью на севере, а днём на большей части территории области, пройдут кратковременные грозовые дожди. Кроме того, на севере возможен град. В понедельник, 21 августа, грозовые дожди прогнозируются на западе и севере области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в субботу вечером пройдет дождь с грозой. В воскресенье и понедельник в областном центре по прогнозу переменная облачность, дождь, гроза.

- Ночью в субботу по области будет 15-20 градусов, днём 29-34 °С,- сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В ночь на воскресенье термометры покажут 12-17, на юге 20 градусов. В понедельник ночью температура воздуха будет немного ниже - 10-15 °С, на юге 20 °С. В дневное время в воскресенье и понедельник воздух прогреется до 23-28 °С, на юге до 32 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 15-17 °С, днём 30-32 °С. В воскресенье: ночью 15-17 °С, днём 24-26 °С. В понедельник: ночью 12-14 °С, днём 25-27 °С.

В субботу ожидается западный ветер скоростью 7-12 м/с. В воскресенье будет северо-восточный ветер, а в понедельник его сменит юго-западный, скоростью 9-14 м/с. В ближайшие трое суток при грозах прогнозируются порывы до 15-20 м/с.