Когда волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» приехали на отлов другой собаки в город Тобыл, они обнаружили очень худого алабая возле мусорных контейнеров в одном из дворов. Подробнее про нее рассказала заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЕВА:

Собаку нашли возле мусорной площадки в одном из дворов Тобыла, она была очень худая

- Она контактная, с ней играли дети, и никого не смущало, что она живет на мусорной площадке. Люди ее подкармливали. Хозяева, к сожалению, так и не объявились, и в итоге она оказалась в нашем реабилитационном центре, - рассказала «НГ» Ольга. - Сейчас мы ее откармливаем, собачка простерилизована, вакцинирована. Ей примерно 2,5-3 года. Она очень спокойная, практически не лает. Она почти сразу же залезла в нашу машину.

Волонтер добавила, что для алабая нужно только вольерное содержание, без цепи. Также собаку нужно много кормить и любить.

Чтобы забрать эту собачку или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.



Фото Ольги СОЛОВЬЕВОЙ



