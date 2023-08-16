По прогнозам синоптиков, с четверга по субботу, 17-19 августа, на всей территории области, включая Костанай, осадки не ожидаются.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В ближайшие трое суток по ночам прогнозируется одинаковая температура воздуха: 10-15, на юге 18 градусов,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В Костанае ночами ожидаем 13-15 °С. В четверг днём термометры покажут по области 25-30 °С, на юге 33 °С. В пятницу-субботу будет ещё жарче: по области 27-32 °С, на юге 35 °С. В Костанае в дневное время столбики термометров поднимутся до отметок 28-30 °С в четверг-пятницу, и до 29-31 °С в субботу.

С 17 по 19 августа на территории области прогнозируется северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В Костанае скорость ветра будет несколько ниже: в четверг 5-10 м/с, в пятницу и субботу 7-12 м/с.