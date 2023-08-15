Несколько улиц перекроют из-за учений в Областном суде Костаная
15 августа 2023, 11:24 | Государство
Плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи, пройдут 16 августа в 15.00 на территории Областного суда. В связи с этим движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Орала Мухамеджанова-Мира и проезд на 71 квартал.
- Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией, - сообщили в управлении специализированной службы охраны Костанайской области.
Последние новости
15.08.23 17:54 Аким области потребовал, чтобы энергетики снижали износ сетей не только, повышая тарифы, но и за счет собственных средств
15.08.23 09:36 "Там, где Владимир Горбенко, - жизнь" — Легкоатлетический забег памяти ветерана спорта прошел в районе Беимбета Майлина
14.08.23 17:10 «Тобол» после второго подряд поражения в чемпионате Казахстана по футболу опустился на седьмое место
14.08.23 16:17 Фатальное "но" для Жакашева и его Lexus - Какое наказание запросил прокурор для экс-директора Басаманского лесхоза
14.08.23 13:16 «Готова к приему учеников, но не к зиме!» - Родители боятся, что школу в Костанае не успеют подготовить к отопительному сезону
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.