Плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи, пройдут 16 августа в 15.00 на территории Областного суда. В связи с этим движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Орала Мухамеджанова-Мира и проезд на 71 квартал.

- Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией, - сообщили в управлении специализированной службы охраны Костанайской области.