Еще один район Костаная включили в план отключения электроэнергии
14 августа 2023, 11:41 | ЖКХ
Уточненный план работ на сетях Костанайской Горэлектросети сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В опубликованный ранее план внесли изменения: работы на высоковольтных линиях возле ТП-98 начнутся только завтра, 15 августа. Кроме того, в список отключений добавили еще один район.
В связи с работами отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 15 по 19 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Плеханова 53-92, 59/1- 59/5,
- ул. Рудненская 60-82,39/2-39/12,41/1-41/11,
- ул. Чернышевского 61-69,
- ул. Лесная 1-15.
КТП-99 В (работы на ПС)
14 августа с 10:00 до 18:00
- магазин «Смешанные товары» по ул. Достык 29
Частный сектор:
- ул. Мира 1-23,
- ул. Достык 4/2,9/8,10-36,
- ул. Жуковского 27-53,
- ул. Мирная 28-51,61/1,
- ул. Крупской 22-39,
- 4 пр. Спартака 14/1,17/3-17/11,36/9-36/18,
- 5 пр. Спартака 40/8-40/13,42/1-42/8.
КТП-706 (работы на ПС)
14 августа с 10:00 до 18:00
- магазин «Колокольчик»,
- «Жанар»,
- аптека «Забота».
Частный сектор:
- ул. Ленина 2-38б,
- ул. Целинная 1-11/1, 1/1, 3/1, 5/1, 7/1,9/1.
ТП-58 (работы на ПС)
15 августа с 09:00 до 12:00
- Бизнес-центр «Шаян»,
- аптека «Перекресток»,
- рынок «Дастархан»,
- кафе «Золотая рыбка»,
- «Айдана-Плаза»,
- магазин «Сударушка»,
- «Сапожок»,
- «Глобус»,
- парикмахерская «Прически».
Спальный сектор:
- ул. Толстого 51,
- ул. Гоголя 44, 64,
- пр. Абая 151,153.
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