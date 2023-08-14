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Еще один район Костаная включили в план отключения электроэнергии

14 августа 2023, 11:41 |  ЖКХ

Уточненный план работ на сетях Костанайской Горэлектросети сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В опубликованный ранее план внесли изменения: работы на высоковольтных линиях возле ТП-98 начнутся только завтра, 15 августа. Кроме того, в список отключений добавили еще один район.

В связи с работами отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 15 по 19 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 53-92, 59/1- 59/5, 
  • ул. Рудненская 60-82,39/2-39/12,41/1-41/11, 
  • ул. Чернышевского 61-69, 
  • ул. Лесная 1-15.

КТП-99 В (работы на ПС)

14 августа с 10:00 до 18:00

  • магазин «Смешанные товары» по ул. Достык 29

Частный сектор:

  • ул. Мира 1-23,
  •  ул. Достык 4/2,9/8,10-36, 
  • ул. Жуковского 27-53, 
  • ул. Мирная 28-51,61/1, 
  • ул. Крупской 22-39, 
  • 4 пр. Спартака 14/1,17/3-17/11,36/9-36/18, 
  • 5 пр. Спартака 40/8-40/13,42/1-42/8.

КТП-706 (работы на ПС)

14 августа с 10:00 до 18:00

  • магазин «Колокольчик»,
  •  «Жанар», 
  • аптека «Забота».

Частный сектор:

  • ул. Ленина 2-38б, 
  • ул. Целинная 1-11/1, 1/1, 3/1, 5/1, 7/1,9/1.

ТП-58 (работы на ПС)

15 августа с 09:00 до 12:00

  • Бизнес-центр «Шаян», 
  • аптека «Перекресток», 
  • рынок «Дастархан», 
  • кафе «Золотая рыбка», 
  • «Айдана-Плаза»,
  • магазин «Сударушка», 
  • «Сапожок», 
  • «Глобус»,
  • парикмахерская «Прически».

Спальный сектор:

  • ул. Толстого 51, 
  • ул. Гоголя 44, 64,
  • пр. Абая 151,153.