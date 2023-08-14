Уточненный план работ на сетях Костанайской Горэлектросети сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В опубликованный ранее план внесли изменения: работы на высоковольтных линиях возле ТП-98 начнутся только завтра, 15 августа. Кроме того, в список отключений добавили еще один район.

В связи с работами отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 15 по 19 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Плеханова 53-92, 59/1- 59/5,

ул. Рудненская 60-82,39/2-39/12,41/1-41/11,

ул. Чернышевского 61-69,

ул. Лесная 1-15.

КТП-99 В (работы на ПС)

14 августа с 10:00 до 18:00

магазин «Смешанные товары» по ул. Достык 29

Частный сектор:

ул. Мира 1-23,

ул. Достык 4/2,9/8,10-36,

ул. Жуковского 27-53,

ул. Мирная 28-51,61/1,

ул. Крупской 22-39,

4 пр. Спартака 14/1,17/3-17/11,36/9-36/18,

5 пр. Спартака 40/8-40/13,42/1-42/8.

КТП-706 (работы на ПС)

14 августа с 10:00 до 18:00

магазин «Колокольчик»,

«Жанар»,

аптека «Забота».

Частный сектор:

ул. Ленина 2-38б,

ул. Целинная 1-11/1, 1/1, 3/1, 5/1, 7/1,9/1.

ТП-58 (работы на ПС)

15 августа с 09:00 до 12:00

Бизнес-центр «Шаян»,

аптека «Перекресток»,

рынок «Дастархан»,

кафе «Золотая рыбка»,

«Айдана-Плаза»,

магазин «Сударушка»,

«Сапожок»,

«Глобус»,

парикмахерская «Прически».

Спальный сектор: