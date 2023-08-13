ТОО "ЭПК-forfait" опубликовало план работ на следующую неделю. С 14 по 18 августа горэлектросети планируют отключить несколько домов в частном секторе и спальном районе. Ниже подробный список адресов.

ТП-98(работы на ВЛ )

с 14 по 18 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Плеханова 53-57, ул. Рудненская 60-82,39/2-39/12,41/1-41/11.



КТП-99 В (работы на ПС )

14 августа с 10:00 до 18:00

магазин «Смешанные товары» по ул. Достык 29

Частный сектор: ул. Мира 1-23, ул. Достык 4/2,9/8,10-36, ул. Жуковского 27-53, ул. Мирная 28-51,61/1, ул. Крупской 22-39, ул. 4 пр. Спартака 14/1,17/3-17/11,36/9-36/18, ул.5 пр. Спартака 40/8-40/13,42/1-42/8.



КТП-706 (работы на ПС )

14 августа с 10:00 до 18:00

магазин «Колокольчик», «Жанар», аптека «Забота».

Частный сектор: ул. Ленина 2-38б, ул. Целинная 1-11/1, 1/1, 3/1, 5/1, 7/1,9/1.