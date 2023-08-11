В Костанае состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Тоболом» и клубом «Дерри Сити» из Северной Ирландии. Выступающий в чемпионате Ирландии североирландский клуб «Дерри Сити» впервые в своей истории вышел в третий круг в еврокубках, пройдя в первых двух команды «Торсхавн» с Фарерских островов (0:0 - в гостях и 1:0 - дома) и КуПС из Финляндии (2:1 - дома и 3:3 - в гостях).

Удар по воротам "Дерри сити" наносит Рамазан Оразов

Главный тренер «Тобола» сербский специалист Милич ЧУРИЧ на матч против серебряного призера чемпионата Ирландии выпустил на поле стадиона «Центральный» в стартовом составе голкипера Ивана Коновалова, защитников Романа Асранкулова, Бояна Младовича, Ивана Рогача и Багдата Каирова, полузащитников Серикжана Мужикова, Рамазана Оразова и Самата Жарынбетова, а также нападающих Мильяна Вукадиновича, Сержа Дебле и Ислама Чеснокова. Восстановившийся и отыгравший весь матч с «Кайсаром» Мужиков вывел команду с капитанской повязкой.

Состав «Дерри Сити» выглядел следующим образом: вратарь Брайан Махер, защитники - Бен Догерти (оба - Ирландия), Марк Коннелли (Ирландия), Кэмерон Макдженнет (Англия), Ронан Бойс (Ирландия), полузащитники - Уилльям Петчинг, Саду Диалло (оба - Англия), Адам О'Райли, нападающие - Майкл Даффи, Киан Кэванах (все - Ирландия), Пол Макмаллан (Шотландия).

Уже на 2-й минуте встречи хозяева провели быструю атаку по левому флангу, и Асранкулов от центральной линии сделал передачу вдоль бровки на выход Вукадиновичу. Сербский нападающий почти от углового флажка отдал мяч к углу штрафной площади Оразову, а сам рванулся к воротам и, получив ответную передачу между двух игроков, сделал пас низом в центр на Чеснокова. Но того опередил Догерти и в падении отбил мяч. Однако первым на добивании оказался Дебле, который с разворота с подступов к вратарской площадки пробил в правый угол ворот, но голкипер в падении отбил мяч на угловой. После розыгрыша первого в матче стандарта хозяева заработали еще один угловой удар на левом фланге, но после подачи капитана «Тобола» Махер кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. Точно также голкипер гостей сыграл и на 8-й минуте, выбив мяч после подачи Мужикова при розыгрыше штрафного удара на левом фланге. А перед этим после введения мяча из-за боковой линии на левом фланге атаки североирландского клуба Даффи, пробив от угла штрафной площади по воротам «Тобола», дал понять, что его команда приехала в Костанай за приемлемым для нее результатом.

Спустя четверть часа игры гости заработали опасный штрафной удар после того, как проход Макмаллана по центру прервал на дуге штрафной площади Асранкулов, неудачно попытавшийся выбить мяч из ног шотландского нападающего. А при его розыгрыше Петчинг отыгрался с Даффи и мощно пробил по воротам, но Коновалов кулаками отбил мяч.

В середине тайма Дебле заработал угловой удар на правом краю атаки, а при его розыгрыше после подачи Мужикова Младович в падении от ближнего угла вратарской площадки головой пробил выше ворот. У «Дерри Сити» в первом тайме еще одна попытка пройти к воротам хозяев получилась на 29-й минуте, а завершилась она ударом того же Петчинга от левого угла штрафной площади. Мяч рикошетом от Рогача полетел в ближний угол, но Коновалов был на месте.

Серж Дебле ведет борьбу за мяч с Кэмероном Макдженнетом

Через десять минут «Тобол» упустил реальный шанс открыть счет после атаки по правому краю. Чесноков, получив передачу от Оразова, в касание сделал передачу в центр штрафной площади Дебле, который сходу пробил по воротам, но его удар заблокировали центральные защитники Коннелли и Макдженнет. К изменившему направление полета мячу устремился Каиров, однако его опередил Бойс. А вот на добивании первым был активный Дебле, от правого угла вратарской площадки пробивший с ходу низом в дальний угол ворот, оставив не удел и Махера, и Догерти, но его удару не хватило точности, Мяч на лицевой линии догнал Вукадинович и вернул его на правый край штрафной площади, но на этот раз Даффи головой выбил его подальше от ворот. Перед перерывом уже в добавленное время справа по воротам гостей пробил из-за пределов штрафной площади Чесноков, но мяч пролетел намного выше ворот.

С мячом капитан "Тобола" Серикжан Мужиков

На пятой минуте второго тайма «Тобол» заработал штрафной удар у левой боковой бровки на половине поля гостей. Мужиков разыграл мяч с Вукадиновичем и сделал передачу в центр Жарынбетову. Тот отправил мяч низом между двумя защитниками к левому углу вратарской площадки на ход сербскому нападающему, который немного не успел на передачу, и момент был упущен.

На 58-й минуте Дебле перехватил мяч на половине поля «Дерри Сити» и сделал передачу к штрафной площади на ход Чеснокову. Тот, переиграв Догерти, вышел один на один с голкипером, но Махер в районе 11-метровой отметки бросился в ноги нападающему «Тобола» и забрал мяч. Через семь минут Чесноков со своей половины поля от центрального круга сделал длинный заброс на левый фланг Вукадиновичу, который оттянул на себя двух защитников и почти от углового флага отдал мяч открывшемуся у левого угла штрафной площади Асранкулову. Защитник «Тобола», войдя в штрафную площадь, вторым касанием пробил левой ногой точно под перекладину в дальний угол ворот без шансов для бросившегося за мячом голкипера спасти свою команду - 1:0.

Роман Асранкулов забивает победный гол в ворота "Дерри Сити"

Сразу после забитого гола Чурчич провел тройную замену с целью освежить оборону и среднюю линию. Вместо Каирова вышел Альберт Габараев, вместо Жарынбетова - Йован Илич, а вместо Оразова - Евгений Шахов. Гости тут же ответили двойной заменой, коснувшейся атакующей линии. На поле появились два нападающих - Патрик Макэлени, сменивший О'Райли, и Джейми Макгонигл, занявший место Кэванаха.

На 70-й минуте Мужиков головой со своей половины поля отправил мяч Дебле, перебросив центральный круг. Однако ивуарийскому нападающему активно мешал Макдженнет, а мячом в этот момент сумел завладеть Вукадинович, убежавший затем к штрафной площади и с дуги пробивший низом по воротам. Однако подоспевший Догерти подставил под удар ногу, и после рикошета мяч поймал голкипер. Заметно активизировавшиеся гости на 71-й минуте провели атаку по центру, которую ударом метров с 30-ти завершил Диалло, но Коновалов в падении отбил мяч кулаками.

А на 79-й минуте Коновалов после поперечной передачи Младовича неудачно выбил в касание мяч с линии вратарской площадки прямо в ноги находившемуся на дуге штрафной площади Макгониглу. Ирландский нападающий сделал передачу на левый край штрафной площади Даффи, который, пройдя Рогача, пробил от угла вратарской площадки в ближний угол ворот, но мяч пролетел рядом со стойкой. На этой же минуте вместо Вукадиновича на поле вышел Игор Иванович, поменявшийся флангами с Чесноковым. Через минуту Мужиков из центра половины поля соперника сделал передачу вперед на ход Дебле, но тому помешал нанести прицельный удар из левой половины штрафной площади Макдженнет. А на 89-й минуте вместо Мужикова вышел Павел Забелин, и матч так и завершился победой «Тобола» с минимальным счетом.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Тобола» Милич Чурчич отметил игру соперника:

- Как мы и ожидали, в первом тайме было очень тяжело. «Дерри Сити» играет в очень хороший агрессивный футбол. Дисциплина у них на максимальном уровне. Первая игра закончилась, но не нужно много эмоций. Надо терпеть и работать. Почему я так говорю? Если бы мы выиграли 2:0, 3:0, тогда можно было чуть-чуть расслабиться. Да у нас были моменты, должны были забивать раньше. Но не хватило концентрации, а, может быть, и везения. Все равно, очень хорошая игра. Спасибо моим футболистам, которые отдали все силы на поле. Это отлично - победить такого соперника в третьем квалификационном раунде. Но впереди второй матч, и нам нужно работать над многими серьезными аспектами, если хотим пройти дальше. Нам нужно хорошо подготовиться, восстановиться.

У нас между этими еврокубковыми играми есть через три дня матч чемпионата Казахстана против «Кайрата». Уже завтра выезжаем в Алматы. Надо и к этой игре подготовиться с максимальным уважением к «Кайрату». Спасибо болельщикам за максимальную поддержку. Мы играем в Европе, а это отлично для Костаная и для футбола Казахстана. Это только первый шаг для продвижения вперед. Мы провели хороший первый матч, посмотрим, что будет во втором.

Главный тренер «Дерри Сити» Руайдри ХИГГИНС так прокомментировал матч изданию Derry Journal:

- Мне показалось, что в этой игре вообще не было ничего особенного. В начале игры соперник оказал на нас небольшое давление в качестве хозяев поля, и мы выдержали этот штурм. Когда игра успокоилась, мы тоже успокоились. Я считаю, что это была очень равная игра. Гол, который вывел «Тобол» вперед, был просто чудо-гол, но у нас есть реальные шансы на выход в плей-офф. Именно этого мы и хотели, чтобы интрига была жива перед домашней игрой. Мы вселяем в себя настоящую надежду и оптимизм на следующую неделю, и это то, чего мы хотели, возвращаясь домой. Надеюсь, нам удастся собрать огромный контингент из Дерри в Дублине и собрать как можно больше «красно-белых» на «Таллахте». Это придаст игрокам сил. Посмотрим, сможем ли мы сделать что-то впечатляющее и пройти дальше.

Я думаю, что особенно во втором тайме мы контролировали большую часть игры и выглядели лучше. У нас самих было несколько хороших возможностей сравнять счет, и я очень горжусь усилиями наших игроков и тем, что они вложили в игру. Что касается физического состояния соперника, то мы знали, что они будут настоящей физической командой. Мы ожидали этого и знали, что нас ждет, но наши игроки выстояли и позаботились о себе. Я думаю, что особенно во втором тайме мы показали действительно мужественную игру, передавали мяч лучше, чем в первом тайме, и имели несколько возможностей, чтобы вернуться домой с ничейным счетом.

Ответная игра состоится в ночь с 17 на 18 августа в Дублине.

Фото с сайта ФК "Тобол" во ВКонтакте