По прогнозам синоптиков, в субботу, 12 августа, на севере и востоке области пройдут небольшие дожди, сопровождаемые грозами, на западе ночью и утром ожидается туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В воскресенье и понедельник, 13-14 августа, осадков не будет, на западе области - туман в ночные и утренние часы.

В Костанае в ближайшие трое суток по прогнозу переменная облачность без осадков.

- В субботу ночная температура ожидается в пределах 8-13, на юге 16 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днем по области прогнозируемая температура - 18-23, на юге 28 градусов. В Костанае ночью - 11-13°С, днём - 20-22°С. В воскресенье и понедельник ночная температура будет ниже, по области ожидаем 5-10°С, на юге 13°С, в Костанае 8-10°С. В воскресенье днём на территории области термометры покажут 13-18°С, на юге 21°С, в Костанае 20-21°С. В понедельник, днём показатели термометров, по сравнению с воскресными, будут немного выше. По области прогнозируем 15-20, на юге 23°С, в Костанае 21-23°С.

Ветер в субботу ожидается переменный, северный-северо-западный, скоростью 9-14 м/с, на севере и востоке ночью, а на днём на большей части территории области порывы до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник будет северо-западный ветер, скоростью 9-14 м/с.