Собаке породы маламут Герде (еще ее называют Герой) 1-1,5 года.

Маламут Герда - собака-нянька и одновременно собака-ребенок /Фото Ольги СОЛОВЬЕВОЙ

Ее историю «НГ» рассказала заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЕВА:

- В марте этого года люди заметили, как она скиталась в районе железнодорожного вокзала в Костанае. На протяжении недели фото собаки периодически появлялось в разных пабликах в Instagram, но так как она постоянно перемещалась по району, ее не удавалось забрать. В итоге одна очень хорошая девушка, которая тоже спасает животных, забрала ее к себе. Но Герда с ее собаками не подружилась - она очень характерная девчонка и не со всеми уживается. Девушка попросила, чтобы мы забрали ее к себе, в реабилитационный центр для собак. Она периодически навещала Герду.

В конце марта - начале апреля собака находилась в реабилитационном центре ОО «Надежда Плюс kst», потом ее забрали, но по семейным обстоятельствам новым хозяевам ее пришлось вернуть.

- Герда очень активная, обожает детей всех возрастов, любит с ними играть, обниматься и нянчиться. Ее можно назвать собакой-нянькой, - поясняет Ольга. - Этой собаке нужен либо частный дом с наличием большого вольера (2х4 м) и хорошо огражденный забор, чтобы она не сбежала, либо собаку можно содержать внутри дома.

Для Герды в приоритете люди, у которых есть свой автомобиль, для вывоза собаки в лес, чтобы ей можно было там играть.

- Собака ест все и много! - отметила Соловьева. - В основном это сухой корм и каши. После прогулок в дождь нужно ей мыть лапы, потому что эта собака залезет в любую лужу, вся вымажется. Ее можно сравнить с детьми - это собака-ребенок!

Чтобы забрать Герду или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.