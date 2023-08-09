По прогнозам синоптиков, в четверг-пятницу, 10-11 августа, на севере, юге и востоке области ожидаются дожди с грозами. В четверг на севере и западе ночью и утром - туман. В пятницу, на севере, юге и востоке в дневное время возможен град. В субботу, 12 августа, осадки не ожидаются, ночью и утром на западе - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в четверг временами будет идти дождь с грозой. В пятницу и субботу прогнозируется переменная облачность, без осадков.

- Ночью в четверг,по области будет 12-17 градусов, на юге 20 градусов выше нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём будет 22-27°С, на юге области 30°С. В пятницу ночью термометры покажут 9-14°С, на юге 19°С. Днём ожидаем 18-23, на юге 26 градуса тепла. В ночь на субботу температура воздуха ожидается 7-12°С, на юге 15 С. В дневное время воздух прогреется до 18-23°С, на юге до 26°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 14-16°С, днём 24-26°С. В пятницу: ночью 12-14°С, днём 21-23°С. В субботу: ночью 10-12°С, днём 20-22°С.

В ближайшие трое суток ожидается северный ветер, скоростью 9-14 м/с. Периодические усиления до 15-20 м/с прогнозируются в четверг на севере и востоке, в пятницу и субботу - на севере, юге и востоке.