Создать детский капитал в системе казахстанского образования предложила общественница Гульнар Умарова. По её словам, это поможет родителям школьников отслеживать траты государства, сообщает корреспондент Оrda.kz.

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Идеей Умарова поделилась во время пресс-конференции, посвященной острым проблемам образования. Под "детским капиталом" Умарова подразумевает систему, которая бы позволила в личном кабинете банка увидеть, каким образом бюджетные деньги тратят на детей.

«Мы должны знать с рождения ребенка, какое количество средств на него выделяет государство: на рождение, на медицинское страхование, на школу и так далее. Чтобы каждый тиын можно было отследить. Потому что сейчас родители не знают, сколько выделяется средств» - говорит общественница.

Также Умарова предложила вывести из подчинения Минпросвещения комитеты по защите прав детей и по обеспечению качества в сфере образования. По мнению общественницы, они должны напрямую подчиняться администрации президента или аппарату правительства. По мнению Умаровой, они не должны замалчивать негативные моменты, к примеру случаи буллинга, и не должны работать в угоду какому-то конкретному министру.