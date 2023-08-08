О происшествиях сообщила сегодня, 8 августа, пресс-служба ДЧС Костанайской области. В первом пострадала 16-летняя девушка, во втором - 6-летний мальчик. И в Житикаре, и в Костанае дети находились без присмотра взрослых.

Иллюстративное фото static.ngs.ru

5 августа, в 02:40, в дежурную службу ДЧС поступила информация о том, что в Житикаре из окна 5-го этажа 5-этажного заброшенного здания профилактория, расположенного напротив средней школы № 9, упала девушка 2007 г. р. Пострадавшая сидела на подоконнике и курила, у нее загружалась голова и она упала вниз. С диагнозом «перелом поясничного отдела позвоночника и ребра» ее госпитализировали в травматологическое отделение Житикаринской районной больницы. Оценка состояния пострадавшей: стабильное, в сознании.

7 августа, в 02:36, в Костанае по ул. Урицкого в 5-этажном жилом доме мальчик 2017 г. р., оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры 5-го этажа. Пострадавший находится в реанимационном отделении детской областной больницы под наблюдением врачей.