В экспозиции размещены 45 живописных работ одного из самых ярких художников Костанайской области.

Автопортрет, 2022 г.

Неизбежность этой выставки, к сожалению, определена трагическим событием – смертью автора. Член Союза художников РК Александр Захарченков ушёл из жизни 28 мая этого года. Как принято писать в некрологах, «после тяжёлой продолжительной болезни». Это клише давно уж всем набило оскомину, но, тем не менее, оно точно отражает последние полтора года жизни замечательного творческого человека, прекрасного педагога и узнаваемого художника.

За женщин. Холст, масло, 2016 г.

И хоть его уход не был внезапным, но всё же новость о смерти оглушила, выбила из колеи его коллег, друзей и просто любителей искусства. Кажется, вот, совсем недавно он был на открытии выставок своих коллег, скромный, добрый, немногословный человек. И вот уже все эти мероприятия проходят без него. Сознание пока не принимает со всей ясностью его уход, поэтому речи выступавших на открытии выставки были искренними, от самого сердца.

Заводь. Холст, масло, 2005 г.

- Не покидает чувство огромной утраты, - сказала бывший директор областного историко-краеведческого музея Умут АКИМБАЕВА. – Утраты очень талантливого живописца, графика, монументалиста, интересного, удивительного человека, который всем своим существом любил жизнь. Он был патриотом нашего края, хотя и родился в Оренбургской области. Знал все наши живописные места. В каждой его работе столько смысла жизни, столько любви. Казалось бы, просто пейзажи. Но они наполнены такой поэзией, их можно читать, как сонеты. После прикосновения к его творчеству на душе становится легче, светлее и жизнь кажется уже совсем другой.

Костанайский парк. Триптих, 2015 г.

Впервые пришлось наблюдать, как председатель правления Костанайской областной организации Союза художников РК Вадим БЫКОВ говорит срывающимся голосом. Долгое время они с Александром Васильевичем делили одну мастерскую на двоих и, конечно, не могли не дружить.

- В моей душе противоречивые чувства, - поделился Вадим Вячеславович. - С одной стороны – радость от открытия выставки, а с другой – горечь потери. Накануне у себя в мастерской я смотрел в Сети ролик краеведческого музея. А интернет там ловится с перебоями. И вот когда на мониторе появился автопортрет Саши, видео зависло. Это был знак: всмотреться получше в рисунок, который я видел много раз, распознать скрытый в нем смысл. И только разглядывая зависший кадр, я обратил внимание, что левая часть лица изрезана морщинами. А правая часть, которая уходит на дальний план, гладкая, как у младенца. Поразительно, как в автопортрете отображена противоречивость жизни. Сейчас смотришь на его работы, переосмысливаешь.

На рыбалке. Холст, масло, 2018 г.

Вадим Быков рассказал, какой многогранной личностью был Александр Васильевич - его творческая натура проявлялась даже в таком, казалось бы сугубо бытовом деле, как приготовление борща. Он с особым тщанием подбирал ингредиенты, превращая саму готовку в настоящий творческий процесс.

- Это была его позиция – сделать жизнь красивее, чем она есть на самом деле, - добавил Вадим Вячеславович. - Очень было интересно наблюдать: когда он готовил, то причмокивал в предвкушении предстоящей трапезы. И точно так же он причмокивал, когда писал. Было видно, что человек истинно ловит кайф от того, что делает. Можно много интересного рассказывать об Александре Васильевиче, но необходимо сделать реальный практический шаг. Оставленное им наследие оформить в объемный красочный альбом с воспоминаниями художников, с комментариями искусствоведов. Наша задача сделать так, чтобы помимо его восхитительных работ осталось ещё и печатное издание об Александре Васильевиче Захарченкове.

Самые щемящие и тёплые ноты внесли в церемонию открытия выставки воспоминания супруги художника Елены.

- Первый раз выставка Саши проходит без него, - сказала она. – Как-то грустно очень и в то же время я счастлива, что вы все пришли почтить его память. Мы с Сашей прожили 25 лет и за эти годы все работы создавались у меня на глазах. Поначалу мы жили в маленькой однокомнатной квартирке и там же у Саши была мастерская, и я была первым критиком его картин. 90-е годы были нищие, голодные, но я была счастлива. Я себя представляла Маргаритой, а его считала Мастером. А потом пыл первых лет прошёл, захлестнул быт, глаз мой, что называется, замылился и я уже не видела его настоящего гения. Часто подшучивала над ним, приговаривая:«Ой, прям гений!». А он, тоже в шутку, отвечал: «Гений, не спорю». А теперь как-то по-новому смотрю на его картины. Саша был человек очень мягкий, душевный. И он очень хотел жить. До последнего хотел жить. Хотя и знал уже, что у него смертельная болезнь, но не верил, что она прервёт его жизнь. Уже очень худой и обессиленный, он покупал краски, бумагу, натягивал полотна на подрамники. Они так и остались в мастерской з эти натянутые холсты, которых так и не коснулась его кисть. Он был добрейшей души человек. Я работаю воспитателем в Доме юношества, так вот, мои воспитанники к нему тянулись больше, чем ко мне, он позволял им пользоваться своей мастерской. Он был человеком счастливым, потому что всю жизнь занимался любимым делом. Часто говорил: «Если мне не захочется писать, не захочется брать в руки кисть, значит я умер». Но он до последнего хотел писать. Даже в последние недели, когда он испытывал адские боли, он хотел нужным. Прошло очень мало времени после его ухода. Такое впечатление, что его дух здесь витает и он очень рад, что выставка состоялась. Одним художником земля беднее стала, одной душой богаче стали небеса. Он был до самых кончиков ногтей художником. И если есть на небе райские кущи, он их рисует, он этого достоин.

На Тоболе. Холст, масло, 2015 г.

Осенний вечер. Холст, масло, 2015 г.

Пастух. Холст, масло, 2016 г.

Выставка «Восхищение жизнью» будет работать в течение месяца, посетите её сейчас, пока ещё не ушло ощущение, что Александр Захарченков среди нас, полюбуйтесь на его пейзажи, в которых солнце развесило толстую пряжу света на ветвях деревьев, порадуйтесь сами и порадуйте душу художника, который до самого конца хотел творить.

Под дождём. Холст, масло, 2015 г.

Птичий базар. Холст, масло, 2005 г.

Раннее утро. Холст, масло, 2015 г.

Современная Ева. Холст, масло, 2018 г.

Тоска. Холст, масло, 2016 г.