Турнир по шашкам, посвященный Дню железнодороджника, прошел в Костанае
Василий БОН
В преддверии Дня железнодорожника в областной библиотеке имени Л. Н. Толстого прошел турнир по шашкам, посвященный Дню железнодорожника и памяти почетного железнодорожника Анатолия Васильевича Бондаренко, отдавшего труду на железной дороге около полувека и при этом проработавшего долгие годы бок о бок с легендарным Бертраном Иосифовичем Рубинштейном.
Соревнование провели при поддержке Совета ветеранов Костанайской железной дороги и сотрудников областной краеведческой библиотеки, за что им особая благодарность от участников.
Так случилось, что этот турнир, который удалось провести в один день, оказался самым напряженным по своей интенсивности в истории шашек и шахмат Костаная. Так что тот, кто порой иронически вопрошает «Спорт ли шахматы и шашки?», глубоко ошибается.
Участникам – ветеранам и людям с ограниченными возможностями (инвалидам) - необходимо было по круговой системе почти за 8 часов сыграть 20 (!) партий с регламентом 15 минут на партию. Это требует колоссального физического, нервного и интеллектуального напряжения. Ведь здесь один неточный ход может решить все. Поэтому борьба была насыщена драматизмом, а ошибок не избежал никто.
Более стабильным, хотя и не продемонстрировавшим пик своей формы, оказался Юрий Бондаренко. Второе место, согласно положению, разделили два опытных участника: Иван Козьма и Вячеслав Тупицын, который последние годы демонстрирует рост своего мастерства. Особенно же хочется отметить Козьму, не только прилично знакомого с теорией, но и являющего подлинно бойцовские качества накануне своего 80-летия.
Третье место разделили Отарий Квиквиния и Касым Сатубалдин.
Фантастическую игру показала Людмила Тупицына, которая стала не только первой среди женщин (игравших отдельно), но и выдержала турнир с таким жестким регламентом, когда она, не видя доски, должна была тратить очень ограниченное время на то, чтобы ощупывать шашки руками. И не только выдержала, но и повлияла на распределение призовых мест, победив одного из призеров, который тем самым не удержался на втором месте.
И это не случайно. Людмила успешно выступает на чемпионатах мира и наряду с товарищами и супругом упорно тренируется в областной библиотеке, дружелюбно распахнувшей двери для ветеранов и инвалидов.
В заключение хотелось бы выразить отдельную благодарность Анатолию Григорьевичу Лисогору, подарившему шашистам замечательную библиотечку шашечной литературы, которую мы уже активно используем на тренировках.
Фото предоставлены ОУНБ им. Толстого
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