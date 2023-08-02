В четверг, 3 августа, в Костанае на стадионе «Центральный» пройдет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Тоболом» и «швейцарским «Базелем».

Пресс-атташе «Тобола» Каскырбай Койшиманов, главный тренер Милич Чурчич и Рамазан Оразов на предматчевой пресс-конференции / Фото автора

Первый поединок, состоявшийся в Базеле, завершился волевой победой костанайского клуба - на гол Тьерно Барри в первом тайме «Тобол» ответил после перерыва тремя голами в исполнении Сержа Дебле (с пенальти), Рамазана Оразова и Ислама Чеснокова.

Накануне ответной встречи на стадионе «Центральный» состоялась пресс-конференция с участием главного тренера «Тобола» сербского специалиста Милича ЧУРЧИЧА и полузащитника костанайского клуба и национальной сборной Казахстана Рамазана ОРАЗОВА, поделившихся своими ожиданиями от предстоящей игры.

Наставник команды отметил, что в команде нет эйфории от победы в первом матче:

- «Базель» - очень серьезный соперник и, несмотря на домашнее поражение, остается тем самым «Базелем», регулярно выступающим в еврокубках и дошедшим в минувшем сезоне до полуфинала Лиги конференции УЕФА. Поэтому надо с большим уважением относиться к сопернику. Нам будет в два раза тяжелее в ответной игре, чем в первой, в которой, возможно, «Базель» недооценил нашу команду. Я, как тренер, и моя команда будем стараться показать хороший футбол, чтобы наши болельщики были довольны. Нас ожидает очень тяжелый матч, и поэтому команде нужна максимальная поддержка болельщиков. В «Базеле» играют такие футболисты, которые стоят по 3-4 миллиона евро и которые играли на высоком уровне. Я каждый день призываю футболистов ни на секунду не расслабляться и отнестись к ответному матчу максимально серьезно. Поэтому мы готовились к матчу и физически, и психологически. И мы готовы оставить на поле все силы, чтобы пройти дальше.

Рамазан Оразов пожелал всем казахстанским клубам в предстоящих еврокубковых играх удачи и согласился с главным тренером, что команду ждет непростой матч:

- Мы провели очень хороший выездной матч, отдали там много сил и эмоций. Мы всю неделю готовились к ответной игре и отдадим также себя по максимуму в ответной, порадуем болельщиков и надеюсь, что все будет хорошо.

Говоря о новичках команды, Чурчич сказал:

- И Евгений Шахов, и Игор Иванович тренируются с командой, но, к сожалению, в ответной игре эти два очень качественных футболиста не смогут помочь команде, так как не были в заявке команды на первый матч.

- Даст Бог, мы пройдем в следующий раунд, тогда эти опытные игроки обязательно попадут в заявку, - добавил с улыбкой Милич Чурчич.

Отвечай на вопрос о незабитом пенальти в первом матче с «Базелем», Оразов ответил, что это обычный игровой момент:

- Пенальти - это всегда лотерея. Я пробил так же, как и в матче с «Окжетпесом», но вратарь угадал направление удара и отбил мяч. Но ничего, из этого я тоже взял урок и в следующий раз обязательно забью.

В этот же день должна была состояться и пресс-конференция с участием главного тренера «Базеля» немецкого специалиста Тимо Шульца, но на момент ее проведения швейцарский клуб еще не прибыл в Костанай.