По прогнозам синоптиков, в четверг, 3 августа, на западе и севере области ночью и утром будет туман, днём пройдут грозовые дожди. В пятницу и субботу, 4-5 августа, дожди с грозами прогнозируются на севере, западе и востоке, туманы в ночныве и утренние часы возможны на западе.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае 3-5 августа по прогнозу грозовые дожди.

- С пятницы по субботу температурные показатели будут одинаковыми, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - По области ночами термометры будут показывать 12-17, на юге 20°С. В областном центре по ночам ожидаем 15-17°С. Дни будут жаркими: 25-30, на юге 33°С, в Костанае 28-30°С.

Ветер в ближайшие трое суток будет переменный - северный и северо-западный, скоростью 9-14 м/с, с усилениями при грозах до 15-20 м/с.