Единый казахстанский дистрибьютор лекарств и медицинских изделий "СК-Фармация" выступил за повышение своей наценки на эти товары с 6,5 до 11%, сообщает Informburo.kz.

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Как сообщили в пресс-службе дистрибьютора, вопрос рассмотрели на публичных слушаниях с участием Агентства по защите и развитию конкуренции, Минздрава, бизнес-палаты "Атамекен", отраслевых ассоциаций.

Наценку хотят повысить на основе прошлогодних затрат, 45% которых приходятся на логистику – многие медучреждения, куда дистрибьютор поставляет медпродукцию, находятся в отдалённых районах. Также "СК-Фармация" планирует сформировать неснижаемый запас лекарств.



"Ещё одним фактором увеличения наценки является рентабельность системы единой дистрибьюции, которая служит показателем экономической эффективности", – говорится в сообщении.



По итогам публичных слушаний проект приказа Минздрава по повышению наценки направили в Агентство по защите и развитию конкуренции.