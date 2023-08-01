В Казахстане рассмотрят вопрос о присваивании статуса педагога школьным библиотекарям, сообщает Informburo.kz. Об этом говорится в ответе заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой на запрос депутатов мажилиса.

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В настоящее время в постановлении "Об утверждении типового штата работников государственных организаций образования" не предусмотрена должность "Педагог-библиотекарь". Соответственно, школьные библиотекари не имеют льгот и поддержки, предусмотренных законом о статусе учителей.

В ответе Тамары Дуйсеновой также говорится, что в этом году Министерство просвещения планирует провести курсы повышения квалификации для 2165 библиотекарей общеобразовательных учреждений.

Ранее депутаты мажилиса предложили лицензировать деятельность школьных библиотекарей и присвоить им квалификационную категорию. По данным депутатов, в этом году более чем 4000 библиотекарям из сферы культуры повысили зарплату, тогда как 8000 школьных библиотекарей не получили такой возможности.



