В связи с участием «Тобола» в квалификации Лиги конференций УЕФА Профессиональная футбольная лига Казахстана, рассмотрев обращение костанайского клуба, перенесла на более поздний срок уже второй матч чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги.

Полузащитник «Тобола» Рамазан Оразов признан лучшим игроком казахстанского футбола минувшей недели / Фото vk.com/fctobol

Несостоявшийся поединок ХV тура с «Кызылжаром», который должен был пройти перед ответным матчем «Тобола» с финским клубом «Хонка», будет сыгран в Петропавловске 27 сентября. А вот дата проведения гостевого матча XVII тура с «Мактааралом», который должен был состояться 30 сентября перед ответным матчем костанайского клуба со швейцарским «Базелем» (3 августа), пока не определена.

Имея две игры в запасе, «Тобол» располагается на шестой строчке в турнирной таблице национального чемпионата.

В минувшие выходные состоялись матчи очередного 17-го тура чемпионата Казахстана. Его посвятили воспитаннику карагандинского футбола, мастеру спорта международного класса Сергею Викторовичу Стукашову (12.11.1959), который начал свою карьеру футболиста в родном «Шахтере» в 1976 году (6 игр, 1 гол). Уже в 1977 году он получил приглашение в «Кайрат», где и провел большую часть своей карьеры, сыграв за алматинский клуб до 1984 года 185 игр и забив 52 гола. В 1985 году Стукашов перешел в московское «Динамо», в котором выступал до 1988 года (73 матча, 19 голов), став в 1986 году в его составе серебряным призером чемпионата СССР. В 1984 году провел один матч за олимпийскую сборную СССР, а в 1984-1985 гг. шесть раз выступал за сборную СССР, проведя в ее составе 6 матчей и забив 2 гола.

Сергей Стукашов является победителем юношеского турнира УЕФА 1978 года и серебряным призером юниорского чемпионата мира 1979 года. После завершения игровой карьеры и окончания в 1991 году Высшей школы тренеров он работал тренером СДЮСШОР московского «Динамо» (1992-1998 гг.), главным тренером щелковского «Спартака» (2002 г.), старшим тренером дубля казанского «Рубина» (2003-2006 гг.), тренером юношеских команд московского «Динамо» (2006 г.) и ассистентом главного тренера «Кайрата» (2011 г.).

На сегодня в чемпионате Казахстана среди команд Премьер-лиги лидирует также выступающий в еврокубках «Ордабасы», который провел свой поединок 17-го тура ранее, разгромив 10 июля в гостях «Окжетпес» со счетом 4:0 и догнав тогда возглавлявшую турнирную таблицу «Астану».

После 17 игр в активе шымкентского клуба 42 очка, а его преимущество по потерянным очкам стало более весомым. Случилось это после того, как представляющая Казахстан в Лиге чемпионов «Астана» в двух последних турах набрала всего одно очко, сыграв вничью на своем поле с «Атырау» (0:0) и уступив в гостях «Кызылжару» (0:1). Проведя 18 игр, столичный клуб набрал 39 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы. Третье место занимает «Актобе», который после домашней победы над «Кайсаром» (1:0) в предыдущем туре, в этом туре упустил возможность приблизиться к лидирующему дуэту, сыграв в Актау вничью с аутсайдером чемпионата «Каспием» - 2:2.

Также не смог переиграть своего соперника в гостях и идущий четвертым «Кайрат», второй тур подряд завершающий свои матчи вничью - неожиданные 2:2 в Алматы с одним из аутсайдеров «Махтааралом» и 0:0 в 17-м туре с «Кайсаром» в Кызылорде. Вплотную к алматинскому клубу подобрался «Кызылжар», после победы над чемпионом набрав в 16 проведенных играх 28 очков. При этом петропавловцы на два очка опередили «Тобол», но сыграли на одну игру больше костанайцев.

Обострилась борьба и в нижней части турнирной таблицы чемпионата. Кроме «Каспия», очки набрал и «Аксу», переигравший на своем поле «Шахтер» со счетом 2:1. И актаусцы, и павлодарцы теперь всего на одно очко отстают от «Окжетпеса», в активе которого 12 очков.

А матчи очередного тура чемпионата Казахстана пройдут в субботу и воскресенье, 5 и 6 августа. «Тобол» 6 августа сыграет в Костанае с «Кайсаром». В этот же день пройдут матчи «Астана» - «Окжетпес» и «Актобе» - «Кайрат». А накануне состоятся встречи «Каспий» - «Аксу», «Шахтер» - «Атырау» и «Жетысу» - «Кызылжар». Седьмой поединок тура «Ордабасы» - «Мактаарал» перенесен на 27 сентября.