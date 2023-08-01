Международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти вице-президентов Федерации бокса Костанайской области Урала и Коргана Айтеновых, прошел в Костанае в 23-й раз.

Представители команд на открытии турнира

На ринг, установленный во Дворце спорта, поднимались около 110 молодых боксеров 2005-2006 г.р. из Ирака, Йемена, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Южно-Африканской Республики, разыгравших награды, согласно Международной ассоциации бокса (IBA), в 13-ти весовых категориях. Казахстан был представлен сборными регионов. Турнир, проходивший под эгидой Казахстанской федерации бокса, имеет категорию «А», что позволяло его победителям выполнить норматив мастера спорта РК.

Шашу для судейского корпуса

Весьма символично, что турнир стартовал в день рождения младшего из братьев Айтеновых - Болата, президента «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых», который с 2005 года занимающется его организацией.

К сожалению, и Урал, и Корган Айтеновы ушли из жизни в самом расцвете сил, не осуществив многие из своих планов - в мае 1999 года трагически погиб Урал Дюсембекович, а в октябре 2004 года не стало и Коргана Дюсембековича.

Мама Урала и Коргана Айтеновых Куляш Айтенова не пропустила ни одного турнира

Первый мемориальный турнир в память об Урале Айтенове прошел по инициативе Коргана Айтенова в 2000 году, а в 2005 году получил статус международного и проводится в память об Урале и Коргане Айтеновых.

Путевки в большой спорт на этом турнире получали такие звезды казахстанского бокса, как олимпийские чемпионы Серик Сапиев, Бахтияр Артаев и Данияр Елеусинов, призеры Олимпийских игр Геннадий Головкин, Иван Дычко, Василий Левит, Серик Елеуов, Адильбек Ниязымбетов, чемпионы мира Биржан Жакипов, Мерей Акшалов, чемпионы Азии Антон Пинчук, Темиртас Жусупов и Ильяс Сулейменов и многие другие боксеры республики. За более чем 20-летнюю свою историю турнир прочно вошел в календарь соревнований, проводимых в республике, и стал одним из самых престижных для молодых боксеров.

В этом году в составах своих сборных в турнире приняли участие уже добившиеся успехов на международной арене члены юношеской и молодежной сборных республики, участники юношеских и молодежных чемпионатов Азии и мира.

В течение пяти дней на костанайском ринге шли упорные бои, по результатам которых по две золотые медали завоевали боксеры Алматы, Шымкента, Абайской, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областей, а еще одно «золото» на счету сборной столицы республики. Всего же призерами турнира стали представители 13-ти регионов Казахстана, а также боксеры Ирака, Узбекистана и ЮАР. В четырех весовых категориях на пьедестал поднимались и хозяева турнира, завоевавшие одну серебряную и три бронзовые награды.

Финальный бой в категории до 80 кг проводит Темирлан Ахметбеков (в красном)

В весовой категории до 80 кг Темирлан Ахметбеков дошел до финала, где уступил боксеру из Актюбинской области бронзовому призеру чемпионата Азии среди юношей и молодежи 2021 года в Дубае (ОАЭ), серебряному призеру молодежного чемпионата мира 2022 года в Ла-Нусии (Испания), серебряному призеру чемпионата Азии среди молодежи и юниоров 2022 года в Аммане (Иордания), победителю молодежного Кубка мира 2023 года в Будве (Черногория) Даулету Тулемисову.

Обладателями бронзовых наград стали Арман Тогмагамбет, выступавший в весовой категории до 51 кг, Денис Кучер, ставший третьим призером в весовой категории до 71 кг, и Искандер Идрис, занявший третье место в категории до 86 кг.

Серебряный призер турнира Темирлан Ахметбеков

Весовая категория до 71 кг - бронзовый призер турнира Денис Кучер (второй справа)

Весовая категория до 86 кг - бронзовый призер турнира Искандер Идрис (второй справа)

Призеры турнира в весовой категории до 51 кг

Победителями XXIII международного турнира по боксу среди молодежи (2005-2006 г.р.) в своих весовых категориях стали:

до 48 кг - Абай Толеубеков (Абайская область),

до 51 кг - Ислам Сексенбаев (Абайская область),

до 54 кг - Жансерик Кошербаев (Актюбинская область),

до 57 кг - Бек Жолдасбек (Шымкент),

до 60 кг - Адайбек Ниязбай (Мангистауская область),

до 63,5 кг - Алтынбек Алжан (Мангистауская область),

до 67 кг - Нурбек Мурсал (Алматы),

до 71 кг - Ислам Советов (Карагандинская область),

до 75 кг - Алдияр Абдилаев (Шымкент),

до 80 кг - Даулет Тулемисов (Актюбинская область),

до 86 кг - Ибрагим Бетаев (Астана),

до 92 кг - Нуржан Думан (Карагандинская область),

свыше 92 кг - Ерсултан Сапар (Алматы).

Судья международной категории IBA из Костаная Узбек Казин (в центре)

На награждении призеров турнира Куляш Айтенова - мама Урала и Коргана Айтеновых, не пропустившая ни одного турнира, поблагодарила организаторов и участников за память о своих сыновьях.

Награждение проводит президент «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых» Булат Айтенов

По итогам турнира тренерский штаб молодежной сборной Казахстана определит кандидатов для участия в чемпионате Азии среди боксеров этой возрастной группы.

Фото предоставлено «Спортивным клубом бокса имени Урала и Коргана Айтеновых»