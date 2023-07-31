По прогнозам синоптиков во вторник и среду, 1-2 августа, на севере, западе и востоке области пройдут кратковременные дожди с грозами. Во вторник днём на востоке и западе ожидается град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в первые два дня августа по прогнозу переменная облачность с небольшими грозовыми дождями.

- В ночь на вторник ожидаем 15-20, на юге 23 градуса тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днем будет жарко: 28-33°С, на юге 36°С. В среду температура снизится, но незначительно. Ночью термометры покажут 12-17, на юге 20°С. Днём воздух прогреется до 25-20, на юге до 33°С. В областном центре во вторник ожидаем ночью 18-20°С, днём 30-32°С. В среду прогнозируемая температура воздуха: ночью 15-17°С, днём 28-30°С.

Во вторник ветер будет менять направление с восточного на западное, в среду - с северного на северо-восточное. Средняя скорость ветра составит 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с при грозе.