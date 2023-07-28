По прогнозам синоптиков, в субботу, 29 июля, ночью на юге области ожидается небольшой дожди с грозой. В воскресенье и понедельник, 30-31 июля, осадки не прогнозируются.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие трое суток будет переменная облачность без осадков.

- Ночью в субботу, по области будет от 15-20, на юге 23 градуса тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём прогнозируем 27-32°С, на юге 35°С. В воскресенье и понедельник одинаковые показатели температуры: ночами 10-15°С, на юге 18°С. В дневное время термометры покажут 25-30°С, на юге 33°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 18-20°С, днём 29-31°С. В воскресенье и понедельник: ночью 10-15°С, днём 28-30°С.

В субботу ожидается северный ветер скоростью 7-12 м/с, с усилениями на юге и востоке области до 15-20 м/с. В воскресенье ветер поменяет направление на северо-восточное, а в понедельник будет дуть уже северо-западный. По прогнозу скорость ветра в последние два дня июля составит 9-14 м/с по области и 7-12 м/с в Костанае.



