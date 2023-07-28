Водителя, сбившего насмерть пешехода, задержали полицейские в Костанайской области
28 июля 2023, 10:00 | Происшествия
ДПТ произошло 26 июля на 66-м км автодороги «Костанай-Сурган». Водитель наехал на пешехода и скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался в больнице, сообщает пресс-служба департамента полиции в Костанайской области.
Иллюстративное фото Pixabay.com
- На розыск подозреваемого был ориентирован личный состав полиции. С места ДТП изъяты осколки фар, - говорится в сообщении. - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 21-летний водитель.
В отношении водителя начато досудебное расследование по статье 345 ч 3 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека) и статье 347 УК РК (оставление места ДТП). Проводятся необходимые следственные действия.
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