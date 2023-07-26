По прогнозам синоптиков, в четверг, 27 июля, на севере и востоке области ночью и утром ожидается туман, в утренние и дневные часы - дожди с грозами. В пятницу и субботу, 28-29 июля, осадки не прогнозируются.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие трое суток переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью будет 13-18, на юге области 21 градус, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём температура ожидается в пределах 25-30°С, но на юге будет жарче - до 33 градусов. В пятницу и субботу по ночам температура будет одинаковой - 10-15, на юге 18°С. День пятницы будет таким же жарким, как и четверг - 25-30°С, на юге 33°С. В субботу днём 22-27°С, на юге 30°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 16-18°С, днём 27-29°С. В пятницу: ночью 13-15°С, днём 29-31°С. В субботу: ночью 13-15°С, днём 27-29°С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, в четверг на севере и востоке при грозах его скорость будет усиливаться до 15-20 м/с.



