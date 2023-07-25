Такую инициативу МЦРИАП планирует проработать с депутатами, передает Informburo.kz.

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Глава Минцифры Багдат Мусин сообщил в кулуарах правительства о том, что застройщиков хотят обязать предусматривать базовые станции внутри помещений в зависимости от их площади.

"Все, кто застраивает большие здания за границей, устанавливают indoor-оборудование, то есть специальные базовые станции внутри помещения, чтобы их клиенты имели постоянный доступ к интернету, связи и так далее. Операторы сотовой связи устанавливают стандартное оборудование. В больших помещениях, в отелях, БЦ, торговых сетях, должно быть такое оборудование", – сказал он.

Министр добавил, что строители экономят на установке такого оборудования, а в проектировании зданий мобильные операторы не принимают участие.

"Мы сейчас законодательно хотим включить норму, которая обязывает строителей и архитекторов предусматривать соответствующие базовые станции внутри помещений, если оно свыше скольких-то тысяч квадратных метров. Норму будем отрабатывать с депутатами", – сказал Багдат Мусин.