Сегодня, 25 июля, на заседании акимата области рассмотрели итоги социально-экономического развития региона за полугодие, в том числе положение сельских территорий. Аким вернулся к теме, которую часто проговаривает в поездках - кто и что должен делать для них.

По его словам, местные исполнительные органы подписали меморандумы о сотрудничестве «со всеми практически сельхозтоваропроизводителями».

- В селе Комсомольское мы в рамках меморандума построили большую спортивную площадку с тартановыми дорожками, зимой она становится хоккейным кортом. Стоимость - 32 млн тенге, - рассказал директор карасуского ТОО «Бидай и К» Осман САТАЕВ. - Реконструируем здание бывшего магазина - там будет центр досуга для наших сельчан. Считаю, что такой центр должен быть в каждом сельском округе. У нас его стоимость - 20 млн тенге. Мы уже начали вокруг центра разбивку парка, он будет с ограждением, освещением, скамейками для отдыха, а для самых маленьких - детская игровая площадка. Общая стоимость - 12 млн тенге. В прошлом году мы для жителей за 180 млн тенге построили мечеть. В этом году планируем, что инвестиции в жизнь поселка будут не менее 100 млн тенге. На постоянной основе ведем работы по благоустройству села - за нами вывоз мусора, посадка цветов

ТОО намерено на следующий год начать строительство молочно-товарной фермы на 400 голов. Окончание проекта запланировано на 2025 год, будет создано 18 рабочих мест.

Меморандум с властями подписал и глава КХ из Воскресеновки Костанайского района Александр ПАВЛОВСКИЙ. Его предприятие работает на землях сельского округа 25 лет, и давно помогает в благоустройстве населенных пунктов. Еще Павловский реконструирует жилье и строит новое для молодых специалистов. Например, полностью меблированное жилье получил медицинский работник.

- В 2021 году мы ввели десять домов, - сказал КХ, - в нынешнем году ждем ввода еще трех для своих работников. Построили спортивную площадку на территории Воскресеновской школы за 15 млн тенге, сажали деревья в селе.

И этот предприниматель тоже берется за строительство МТФ, уже оформили земельный участок, заключили договор на приобретение скота, запасаются стройматериалами.

- Попросил вас поделиться опытом, - сказал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, поблагодарив предпринимателей за их вклад в развитие сельских территорий. - Встречаясь с сельхозпроизводителями, я постоянно говорю: в этих селах ваш бизнес. Мы со стороны государства делаем дороги, водоснабжение, обеспечиваем работу школ, больниц. Не надо помогать школам, не надо помогать амбулаториям, на них у государства деньги есть. Но в делах благоустройства, досуга мы вас просим поддержать. Наши села должны быть чистые, красивые, благоустроенные. Этого можно достичь лишь совместно.

Фото Галины КАТКОВОЙ