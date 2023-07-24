По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 июля, на севере и востоке области пройдут небольшие грозовые дожди, ночью и утром на западе и севере ожидается туман. В среду, 26 июля, дожди, сопровождаемые грозами, пройдут на севере, юге и западе области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае во вторник переменная облачность без осадков, в среду днём дождь, гроза.

- Во вторник и среду по ночам ожидаем на большей части территории области 13-18, на юге 21 градус, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – В дневное время воздух прогреется до 25-30°С, а на юге до 33°С. В Костанае во вторник: ночью термометры покажут 13-15°С, днём 28-30°С. В среду температура воздуха в областном центре ночью будет в пределах 16-18°С, днём 27-29°С.

Во вторник ожидается переменный западный, юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, на севере и юге порывы до 15-20 м/с. В среду ветер сменит направление на северо-восточное, скорость его составит 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и юге области.