В суде № 2 Костаная продолжается процесс, в основе которого уголовное обвинение Асгата Жакашева. Во время его директорства в Аулиекольском районе произошел грандиозный лесной пожар, ущерб от которого природе и людям оценен в 20 млрд тенге.

Жакашева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ст. 361 УК РК). Дело слушается со 2 мая. Сегодня, 20 июля, заседание началось с оглашения судьей Алтын БАЙЖУМАНОВОЙ постановления о том, что 113 человек прекращают свое участие в процессе в статусе потерпевших, так как материальных претензий к подсудимому не имеют. Производства по их гражданским искам также прекращены.

Изначально таких потерпевших было более 170 человек, все они давали пояснения суду и почти все раньше как раз имели материальные претензии. Общая сумма по гражданским искам, заявленным в рамках рассмотрения этого уголовного дела, была более 640 млн тенге. Остальные потерпевшие - это госучреждения, например, управление строительства, архитектуры и градостроительства, два учреждения лесного хозяйства - Басаманское и Семиозерное, аппарат акима Аулиекольского района.

- По этому делу кто только истцом не является, - сказал адвокат Илья ЛУНЕВ. - В частности, аппарат акима Аулиекольского района предъявляет требования на 326 380 278 тенге, но давайте посмотрим, что это за деньги... Я сделал запрос и выяснил, что на сентябрь 2022 года бюджет района был дефицитным, 216 млн тенге с минусом. На ликвидацию последствий пожара акимат области трижды переводил району по 100 млн тенге. Так что район тратил не свои. А как можно требовать возмещения того, что тебе не принадлежит? Считаю, что аппарат акима района - ненадлежащий истец.

По той же логике защита считает ненадлежащими истцами и областные управления, которые также тратили на ликвидацию пожара и его последствий не деньги областного бюджета, а средства, направленные из чрезвычайного резерва РК министерству индустрии и инфраструктурного развития в сумме 2 млрд 274 млн тенге. Эти деньги были перечислены акимату Костанайской области в виде целевых трансфертов на развитие, на строительство жилых домов, инженерной инфраструктуры для пострадавших в результате лесного пожара.

О целевом использовании акимат области, как и предписывалось, отчитался перед министерством до 1 декабря 2022 года. Что, по мнению адвоката, подтверждает его вывод о том, что надлежащим истцом по делу должно было выступать республиканское ведомство, а не местные исполнительные органы.

Впереди на процессе - допрос подсудимого.

Фото Галины КАТКОВОЙ