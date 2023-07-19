1 июля вступил в силу Социальный кодекс РК. Об изменениях в законодательстве рассказала 18 июля на брифинге в РСК руководитель отдела занятости и соцпрограмм акимата Костаная Акбопе МАНАТОВА.

В частности, инвалиды могут подать жалобу на несвоевременную доставку техсредств и их плохое качество через портал соцуслуг. Местные комиссии будут направлять претензии поставщикам и контролировать исполнение их обязательств.

- Сейчас выдача техсредств лицам с инвалидностью идет через портал соцуслуг, - пояснила Манатова. - И часто возникали вопросы по качеству предоставляемых услуг - кто должен следить за этим, как можно признать поставщиков недобросовестными участниками госзакупок.

- В январе этого года «НГ» писала о детях с инвалидностью, которым поставщики прислали некачественную ортопедическую обувь. Такие семьи могут обращаться с жалобами на портал? - уточнил корреспондент «НГ».

- Да, верно. На портале есть вкладка, где можно оставить отзыв о том, что вам предоставили некачественный товар. Также в самих правилах указано, что товар доставляется Казпочтой «до двери» и сейчас не нужно куда-то приходить или ехать, - отметила спикер. - Поэтому, если вы посмотрели товар и видите - это не то, что вы заказывали, - вы имеете полное право не принять его. Тогда будет сделан возврат за счет поставщика. А если вы уже приняли товар и уже расписались о приеме, но потом остались не удовлетворены товаром, то имеете право вернуть это техсредство, но возврат уже будет за ваш счет, и это нужно делать как можно быстрее.

Сейчас в Костанае 4 420 человек из 1 119 семей получают поддержку от государства в виде адресной социальной помощи (АСП). С 2020 года дети в возрасте от 1 года до 6 лет получали АСП и гарантированный соцпакет в виде продуктовых и гигиенических наборов. А с 2023 года соцпакеты заменили на монетизацию - на каждого ребенка дополнительно ежемесячно выплачивается 1,5 МРП (5 175 тенге).

- Это нужно для того, чтобы родители могли приобретать продукты самостоятельно, исходя из потребностей ребенка, - отметила Манатова. - АСП сейчас также теперь назначается при условии взаимной ответственности - то есть семьи, которые получают АСП, обязаны принимать меры, чтобы выйти на самодостаточность. Государство предоставляет субсидированные рабочие места - от молодежной практики до общественных работ. В этом году на эти цели в бюджете предусмотрено 24,9 млн тенге.

Отдел занятости также выдает безвозмездные гранты для социально уязвимых слоев населения, чтобы люди могли открыть свое собственное дело.

- В рамках АСП мы также работаем по цифровой карте семьи, - пояснила Акбопе Манатова. - Этот пилотный проект был запущен в прошлом году. Карта дает казахстанцам возможность получить доступ к системе госсоцподдержки без обращения в госорганы. В этой системе собраны все данные о гражданах и, исходя из полученной информации, высчитывается, имеет ли право гражданин РК на тот или иной вид соцпомощи, например АСП.

В этом году благодаря цифровой карте SMS-оповещения о возможности получить АСП получили 116 костанайских семей. Из них помощь уже получили 45 семей, трем семьям отказали. 68 семей ожидают решения.

В рамках Социального кодекса привлекают в сферу соцобслуживания незанятых членов семей лиц с инвалидностью.

- Практика показала, что поддержка близких людей и привычный социум дает большую эффективность в реабилитации лиц с инвалидностью, поэтому членам их семей была предоставлена возможность трудостройства в качестве индивидуального помощника, - отметила спикер. - Единственное требование - наличие у них соответствующих навыков, умений и квалификации для оказания таких услуг. Это было и ранее, но теперь закреплено законодательством.

С 1 июля теперь нельзя оформлять в качестве индивидуальных помощников лиц пенсионного возраста.

- Если сейчас соцработников мы назначаем сами, то с 2025 года их можно будет выбирать через портал социальных услуг, - добавила Манатова. - До 1 января 2025 года будут разработаны реестр соцработников и профессиональный стандарт. И, конечно, у них будет новая система оплаты труда.

Фото Андрея СКИБЫ