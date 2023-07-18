Сама выплата на погребение налогом не облагается, но при снятии остатка средств со счёта умершего вычтут ИПН, передает Informburo.kz.

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В ЕНПФ разъяснили порядок налогообложения единовременной выплаты на погребение из пенсионных накоплений умершего.

По Социальному кодексу, в случае смерти человека, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, члены его семьи получают единовременную выплату на погребение из ЕНПФ в пределах 94 МРП (на текущий момент – 324 300 тенге), но не более суммы, имеющейся на индивидуальном пенсионном счёте умершего. Такая единовременная выплата не подлежит налогообложению.

Если после этого остаток пенсионных накоплений на счету умершего в ЕНПФ не будет превышать размер минимальной пенсии, его выплачивают членам семьи умершего вместе с единовременной выплатой на погребение. Эта сумма остатка подлежит налогообложению по стандартной ставке индивидуального подоходного налога в 10%.