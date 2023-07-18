Большим концертом завершилось празднование Дня металлурга в Рудном 16 июля. На сцене - звезды казахстанской эстрады, градообразующее предприятие чествует своих сотрудников. В этом году ССГПО исполняется 69 лет, поэтому организаторы сразу сказали - они готовят грандиозный праздник к юбилею. Тем не менее, по словам генерального директора АО, на профессиональный праздник потратили почти 50 млн тенге.

Пишу «День металлурга», но так и хочется дополнить - и День города. Потому что с 2015 года эти праздники объединили в один. Но в этом году «услышали просьбы людей» и вернулись к традиции отмечать день рождения в конце августа.

В отличие от акимата Костаная, рудненские власти продолжают держать интригу о том, что ждет город на 66-летие. Но обещают, что праздник августа не пострадает из-за затрат на день металлурга. Как сказал генеральный директор АО «ССГПО» Сергей НАПОЛЬСКИХ, «не в деньгах дело, а просто захотелось иметь два праздника».

- У нас металлургов сейчас 13 000 человек, учитывая коэффициент семейственности - около 40 000 человек. Это же не весь город, - пояснил «НГ» аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. - Если мы будем отдавать дань уважения только металлургам в их день, а в день города - основателям Рудного, в том числе металлургам, это, я считаю, правильный подход. Должна быть разница. За финансовую часть можете не переживать! День города никак не пострадает от разделения праздников.

Как любой хороший праздник, День металлурга в ССГПО отмечали всю прошедшую неделю. В воскресенье - кульминация. Ее разделили на две части. Днем - детская программа в парке «Достык». Вечером - концерт для взрослых на центральной площади.

Сначала пели и танцевали местные коллективы, затем их сменили вокалисты областной филармонии и ансамбль «Костанайские зори».

- Как у вас настроение, Рудный? - заводил толпу Сергей Напольских. И, не удовлетворившись гулом толпы, продолжил: - Что-то плохое у вас настроение, давайте еще раз - как настроение?! И еще раз попробуем - как настроение? Молодцы! Я вас всех поздравляю. Желаю вам счастья, благополучия, чтобы все ваши планы сбывались, чтобы с полной отдачей реализовывались проекты на комбинате. С Днем металлурга!

Руководство ССГПО наградило 150 сотрудников предприятия. В том числе 12 человек получили сертификаты на квартиры в восстановленных за счет ERG домах. На центральной площади отметили 10 человек. Среди них - 54-летний инженер Александр МАСЛОВ, которому вручили знак «Еңбек Даңқы» 3-й степени.

Сергей Напольских, Александр Маслов, Виктор Ионенко (слева направо)

- В комбинат я пришел в 1993 году, когда мне было 24 года, сразу после института, - рассказал Маслов. - Меня на защите диплома главный энергетик Сарбайского рудоуправления пригласил на работу. Начал с электрослесаря, был заместителем начальника участка и цеха. Сейчас работаю в управлении. У меня отец тоже по профессии энергетик, отработал здесь же 55 лет. Поэтому у нас, можно сказать, семейная династия. У отца две медали «Еңбек Даңқы», мне есть еще куда стремиться.

Вечером на рудненской сцене выступили звезды казахстанской эстрады: бойз-бэнд «The Jigits», певцы Ису Алимусаев и Sadrаddin. Раньше на такие концерты в Рудном приглашали еще и популярных исполнителей из России, но последние пару лет от этой идеи отказались. Мы спросили рудничан, кого они знают из гостей этого года.

- В Рудном я живу уже 5 лет, я большая поклонница Sadrаddin, очень жду его выступления, - мказала 17-летняя Акерке. - Его любимая песня - «Тун». Других звезд я не знаю. В этом году праздник лучше, мне кажется.

- Я в Рудном с 1993 года, каждый год ходим на праздник, - добавляет 59-летняя Гульнура ЗИНОВЬЕВА. - Приглашенные звезды, честно говоря, понятия не имею, кто это такие. У нас династия, я и дочки работаем на комбинате. Приятно, что у нас проводят такие праздники. В прошлом году обалденный праздник был на День города.

- Я очень жду выступление Sadrаddin, люблю его песню «ANT», - говорит 20-летняя Айжан. - И Ису Алимусаева тоже люблю. В этом году хорошая программа, крутые музыканты. Мы с друзьями пришли заранее, чтобы занять места поближе к сцене.





Звезд эстрады подвозили на черных тонированных машинах и в сопровождение четырех бойцов СОБРа вели в расположенные за сценой юрты. Не лишними такие меры безопасности оказались в основном для певца Sadrаddin. Как только он оказался на площади, подростки спрыгнули со своих мест и подбежали к ограждению, пытаясь дотянуться к любимому артисту.





Первым выступил финалист проектов «Голос Казахстана» и «МузАрт Live» Иса Алимусаев. Пел красивые песни о любви. Особенно автору статьи понравилась песня «Болашақ келіншегім». Она, кстати, одна из самых популярых на YouTube-канале исполнителя - набрала 610 000 просмотров и более 3 000 лайков.





Ажиотаж вызвало выступление певца из Шымкента Sadrаddin. Он явно очень популярен у молодежи. Несколько раз спускался со сцены к зрителям - делал селфи с детьми, которые то и дело прорывались сквозь забор и полицейских. Рудничане в какой-то момент даже сорвали с его головы кепку, но стражи порядка отбили у горожан предмет одежды.





Завершали праздничный концерт «The Jigits». Они перепевали хиты популярной казахстанской группы «A'Studio» на фоне qr-кода странички группы в соцсетях и записей концертов на телеканале «Россия 1». Рудничане подпевали, но запал после Sadrаddin снизился.





Концерт закончился, зрители расходиться не спешили. Многие ждали традиционного фейерверка. Напрасно. Организаторы сослались на меры безопасности и пообещали, что красочное шоу будет обязательно на День города.

Фото Георгия ГОВОРОВА

