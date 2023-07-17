В Костанае, на кортах Теннисного центра ДЮСШ № 2, прошел традиционный республиканский юношеский турнир «Кубок АБЗ+», входящий в программу Казахстанского теннисного тура.

Поединки теннисного турнира «Кубок АБЗ+» походили как на открытых... / Фото автора

В соревнованиях, прошедших под эгидой Федерации тенниса Казахстана, приняли участие сильнейшие молодые теннисисты республики в возрасте до 12 лет из Астаны, Алматы, Актобе, Караганды, Костаная, Лисаковска, Рудного, Темиртау и Шымкента.

...так и на закрытых кортах теннисного центра ДЮСШ №2 / Фото автора

Как отметил главный судья соревнований Борис КРАВЧУК, турнир носил личный характер и проводится в одиночном и парном разрядах.

- В основных турнирах одиночного разряда, в которых за награды боролись по 32 юноши и 32 девушки, соревнования проводились по усовершенствованной олимпийской системе с розыгрышем всех мест, а в парном разряде - по олимпийской системе до первого поражения по действующим правилам тенниса, принятым международной федерацией тенниса. Турнир «Кубок АБЗ+» - это уже третий в этом году республиканский турнир, который проводится в нашем городе. Первые два - Kostanay Masters 12&Under и Kostanay Gold 14&Under - имели вторую категорию, а только что завершившийся турнир относится к первой категории. А это значит, что его участники по итогам соревнований получают гораздо больше очков, учитываемых при составлении рейтинга теннисистов, - сказал Борис Олегович.

Призеры республиканского турнира «Кубок АБЗ+» / Фото instagram.com/ktf_kostanay_tennis

Тем приятнее отметить, что в трех из четырех категорий турнира на пьедестал почета поднимались воспитанники отделения тенниса Костанайской ДЮСШ № 2.

Мирон Модогоров, выступавший и в одиночных, и в парных соревнованиях, завоевал призовые места в обоих разрядах.

На счету воспитанника ДЮСШ №2 Мирона Модогорова пять призовых мест в республиканских теннисных турнирах этого года / Фото автора

В парном разряде, выступая вместе с теннисистом из Астаны Михаилом Кимом, костанаец повторил успех двухнедельной давности, когда на турнире Kostanay Gold 14&Under он вместе с представителем Лисаковска Кириллом Папертным стал победителем. На этом турнире пара Модогоров - Ким, выйдя в четвертьфинал без борьбы, обыграла там в двух сетах Давида Смелянца и Ростислава Галиаскарова из Рудного - 6:0 и 6:1, в полуфинале не менее уверенно выиграли у Мираса Айдарбека из Алматы и Алексея Хижняка из Караганды - 6:1 и 6:2, а в финале также в двух сетах одержали победу над Нурисламом Турбеком и Артемием Талько из Астаны - 6:3, 6:1.

Призеры турнира «Кубок АБЗ+» в парном разряде среди юношей / Фото instagram.com/ktf_kostanay_tennis

Третье место заняла пара Айдарбек - Хижняк, обыгравшая считавшихся фаворитами турнира Абулхаира Касенгалиева и Алдияра Наримана из Астаны.

В одиночном разряде Мирон Модогоров одержал уверенные победы в трех первых кругах над Иваном Барабановым (6:1, 6:0) из Караганды, Власом Герасименко (6:1, 6:1) из Астаны и Ильей Лапшиным (6:0, 6:0) из Астаны, а полуфинале уступил в трех сетах теннисисту из столицы Алдияру Нариману - 6:7 (8:10), 6:1, 2:6. В поединке за третье место костанаец легко выиграл у карагандинца Алексея Хижняка - 6:1 и 6:2.

Призеры турнира «Кубок АБЗ+» в одиночном разряде среди юношей / Фото instagram.com/ktf_kostanay_tennis

Победителем в одиночном разряде стал Алдияр Нариман, выигравший в финале у своего земляка Михаила Кима - 6:1, 7:6 (7:1).

Среди девушек представительница Костаная Полина Конюхова и Владислава Шек из Караганды в поединке за третье место в парном разряде переиграли Аружан Жаубатырову и Софию Шипкову из Астаны - 6:3, 6:2 и завоевали бронзовые награды.

Призеры турнира «Кубок АБЗ+» в парном разряде среди девушек / Фото instagram.com/ktf_kostanay_tennis

В финале парного разряда Елизавета Слепченко из Астаны и Анастасия Кукаркина из Шымкента, выиграв в двух сетах у обидчиц костанайско-карагандинского дуэта пары из Астаны Ляйсан Нурушевой и Ники Богрянской (6:4, 6:1), стали победительницами турнира «Кубок АБЗ+».

А в одиночном разряде у девушек призовую тройку составили Елизавета Слепченко, Ляйсан Нурушева и Анастасия Кукаркина.

Кроме дипломов и медалей, победители и призеры турнира были награждены памятными подарками, учрежденными ТОО «АБЗ+». Присутствовавший на финалах учредитель ТОО «АБЗ+» Мендыбай ОМАРОВ сказал:

- Мы поддерживаем детский спорт и делаем все возможное для пропаганды развития тенниса в нашем регионе, проводя с 2011 года республиканские турниры. Приятно видеть, что мастерство участников турнира с каждым годом растет. Радует, что и в нашей области появляются перспективные игроки, способные конкурировать с сильнейшими теннисистами своего возраста в республике. Сам я уже 15 лет играю в большой теннис. Мы создали «Лигу любителей тенниса Костанайской области» и ежемесячно проводим турниры, на которые приглашаем всех желающих.

А для молодых теннисистов республики очередным стартом станет турнир в столице Казахстана Astana Masters 12&Under President's Cup, в котором выступит Мирон Модогоров, на его счету в этом году уже пять призовых мест в республиканских турнирах.