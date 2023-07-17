Однако некоторые местные предприятия понесут убытки, так как будут вынуждены приостановить производство. Кромет того, в связи с плановым ремонтом газовой магистрали Карталы - Рудный теплокомпании девяти регионов области отключат от газоснабжения, в связи с чем подача горячей воды в домах жителей будет прекращена.

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Замена газовой магистрали может отразиться на продолжительности работ на пр. Абая. Сейчас здесь идет средний ремонт, который планировали завершить до конца июля. Однако сроки сдачи объекта сдвинулись. В период остановки газоснабжения подрядчик ТОО "АБЗ плюс" не сможет производить асфальтобетонную смесь, потому как не имеет альтернативных источников топлива, в связи с чем ремонт дороги по пр. Абай будет приостановлен.



Фото Сауле КУАНБЕК

Аким Костаная Марат Жундубаев сегодня, 17 июля, на аппаратном совещании поручил в рабочем порядке решить этот вопрос совместно с газотранспортной компанией АО «Интергаз Центральная Азия». При этом поставил задачу, чтобы ко Дню города ремонт пр. Абая был завершен.