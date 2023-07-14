В субботу, 15 июля, на большей части Костанайской области дождь и гроза, на северо-востоке сильный дождь. Днем на юге, востоке и западе региона град и шквал. Ветер западный, юго-западный, 15-20 м/с. Днем на западе и востоке области порывы - 25 м/с. Температура ночью 13-18 градусов, на западе региона 10 градусов. Днем 20-25 градусов, на юге области 28 градусов.

- Погода в выходные и понедельник обусловлена влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтами. Дожди продолжатся и в течение следующей недели, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - В субботу, 15 июля, в Костанае облачно, дождь и гроза. Днем шквал. Ветер западный, юго-западный, 15-20м/с. Температура ночью 15-17 градусов, днем 21-23 градуса.

В воскресенье, 16 июля, ночью на северо-востоке региона дождь, днем на западе и юге дождь, гроза, град и шквал. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. При грозе порывы - 15-20 м/с. Температура ночью 10-15 градусов, днем 23-28 градусов, на юге области 31 градус.

В воскресенье, 16 июля, в Костанае переменная облачность, ночью дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15 градусов, днем 24-26 градусов.

В понедельник, 17 июля, на западе и юге региона дождь и гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. При грозе порывы - 15-20 м/с. Температура ночью 13-18 градусов. Днем 25-30 градусов, на юге области 33 градуса.

В понедельник, 17 июля, в Костанае переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18 градусов, днем 28-30 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ