По прогнозам синоптиков, в четверг, 13 июля, в северной половине области ожидаются дожди с грозами, шквал, днем местами пройдёт град. В пятницу, 14 июля, аналогичная синоптическая ситуация будет на севере и западе. В субботу, 15 июля, грозовой дождь, шквал и град пройдут на севере и востоке. В пятницу и субботу особенно сильные дожди будут идти в дневное время.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня по прогнозу облачно, дождь, гроза.

- Ночью в четверг, по области будет 15-20 градусов, на юге 23 градуса выше нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - День ожидаем тёплый - 25-30°С, на юге области жарко - 33-38°С. В пятницу ночью термометры покажут 18-23°С, на западе 15°С. Днем воздух прогреется до 20-25, на юге до 28 градусов. В ночь на субботу температура воздуха ожидается 13-18°С, на юге 21°С. В дневное время столбики термометров поднимутся до отметок 18-23°С, на юге 26°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 16-18°С, днём 28-30°С. В пятницу: ночью 15-17°С, днём 21-23°С. В субботу: ночью 14-16°С, днём 21-23°С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, юге и западе. В субботу на юге области отдельные порывы будут достигать скорости 25 м/с.



