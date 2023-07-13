Она пройдет 28-30 июля в Алтынсаринском районе, основные соревнования состоятся на стадионе поселка Силантьевка. Традиционно спортивные мероприятия будут перемежаться концертными программами, развлечениями для сельчан и гостей.

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В программе соревнования по 18 видам спорта, по пяти из них — чтобы не возить большое количество участников - финальные встречи уже прошли. Очки за победы в президентском многоборье, настольном теннисе, шахматах, тогыз-кумалаке и пулевой стрельбе войдут в общий зачет.

Руководитель управления физкультуры и спорта Мурат КИНТОНОВ сегодня, 12 июля, на заседании акимата сообщил также, что в рамках спартакиады пройдет чемпионат по национальным видам спорта. В их числе — скачки. По условиям чемпионата, в аламан байге участников смогут выставлять лишь владельцы лошадей костанайской породы или помесных с нею. Главный приз здесь - автомобиль «Шевроле».