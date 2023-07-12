Сообщение об этом поступило в полицию 11 июля. Прохожий около часа ночи увидел, что на краю окна заброшенного здания стоит девушка и плачет. Он немедленно вызвал полицию.

Дидар Койбагаров (соева) и Нурбол Боранбаев

На место происшествия прибыл автопатруль: полицейские Дидар КОЙБАГАРОВ и Нурбол БОРАНБАЕВ. Первый поднялся на четвертый этаж, а второй сотрудник в этом время начал разговаривать с девушкой, пытаясь успокоить ее.

- Девушка плакала, у нее случилась истерика. Я постарался говорить с ней, пока мой напарник поднимался. Необходимо было время – несколько минут, - для того, чтобы он успел помочь ей. И это удалось сделать, - рассказал Нурбол Боранбаев.

Полицейский Дидар Койбагаров успел стащить девушку с подоконника и не дал ей прыгнуть. Как выяснилось, причиной поступка стали личные проблемы.

В настоящее время жизни девушки ничего не угрожает, с ней работают психологи.