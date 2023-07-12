В реанимацию Рудненской городской многопрофильной больницы вечером 11 июля поступил мальчик 2015 года рождения. Ребенок упал с дерева и получил тяжелые травмы головы, сообщает ИА "Город" со ссылкой на горбольницу.

- Ребенок поступил с нарушением сознания, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, - говорится в сообщении. - Сейчас мальчик находится на ИВЛ, ожидается консультация со специалистами областной детской больницы. Состояние ребенка стабильно тяжелое.

Врачи напоминают, лето - пора повышенного детского травматизма. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра, проводите с ними профилактические беседы относительно безопасного поведения во дворе, на детской площадке, на дорогах.