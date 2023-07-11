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Изменения в план отключения электроэнергии внесли в Костанае

11 июля 2023, 11:30 |  ЖКХ

Уточненный план работ КостанайскойГорэлектросети на эту неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Три района из заявленных ранее, где будут проводить работы на подстанциях и высоковольтных линиях, останутся прежними, два - исключили из плана и добавили еще один.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами с 12 по 15 июля планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 11 по 14 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1,
  •  ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11,
  • ул. Хакимжановой 87-99,
  • ул. Целинная 33-45,
  • ул. Строительная 41/1-41/12, 49,
  • ул. Чернышевского 30-69, 59/1- 59/5,
  • ул. Лесная 1-13,
  • ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8,49/1-49/6.

КТП-715 (работы на ВЛ)

с 12 по 15 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Тухачевского 3-19,
  • ул. Миляева 1-22,
  • ул. Кравцова 2-33,
  • ул. Иноземцева 3-22.

ТП-452 (работы на ПС)

12 и 13 июля с 10:00 до 19:00

  • магазин «Запчасти»,
  • «№ 28»,
  • «Автостекло».

Спальный сектор:

  • пр. Тауельсиздик 168, 170.

Светофор:

  • ул. Урицкого - пр. Тауельсиздик

ТП-585 (работы на ПС)

14 июля с 10:00 до 19:00

  • Детский сад № 16 по ул. Садовая 102,
  • магазин «Айкос»,
  • «Селена»,
  • аптека «Фармация нео»,
  • Шашлыки-гиганты по ул. Баймагамбетова 27,
  • филиал «Центр судебных экспертиз».

Спальный сектор:

  • ул. Баумана 12,
  • ул. Садовая 71, 98,
  • ул. Гвардейская 15,
  • ул. Фрунзе 13,
  • ул. Центральная 19.

Частный сектор:

  • ул. Садовая 65/2,55-69,
  • ул. Фрунзе 3-19,
  • ул. Баймагамбетова 7-27, 31/1-31/9, 33/2-33/18,
  • ул. Гагарина 1/1, 3/1-3/5, 5/8-5/18, 4-16, 9/1-9/3, 11/1-11/7,
  • ул. Баумана 4/1-4/20, 2-10, 20, 22, 14/6-14/15,
  • ул. Центральная 15, 28.