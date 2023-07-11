Уточненный план работ КостанайскойГорэлектросети на эту неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Три района из заявленных ранее, где будут проводить работы на подстанциях и высоковольтных линиях, останутся прежними, два - исключили из плана и добавили еще один.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами с 12 по 15 июля планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 11 по 14 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1,

ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11,

ул. Хакимжановой 87-99,

ул. Целинная 33-45,

ул. Строительная 41/1-41/12, 49,

ул. Чернышевского 30-69, 59/1- 59/5,

ул. Лесная 1-13,

ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8,49/1-49/6.

КТП-715 (работы на ВЛ)

с 12 по 15 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Тухачевского 3-19,

ул. Миляева 1-22,

ул. Кравцова 2-33,

ул. Иноземцева 3-22.

ТП-452 (работы на ПС)

12 и 13 июля с 10:00 до 19:00

магазин «Запчасти»,

«№ 28»,

«Автостекло».

Спальный сектор:

пр. Тауельсиздик 168, 170.

Светофор:

ул. Урицкого - пр. Тауельсиздик

ТП-585 (работы на ПС)

14 июля с 10:00 до 19:00

Детский сад № 16 по ул. Садовая 102,

магазин «Айкос»,

«Селена»,

аптека «Фармация нео»,

Шашлыки-гиганты по ул. Баймагамбетова 27,

филиал «Центр судебных экспертиз».

Спальный сектор:

ул. Баумана 12,

ул. Садовая 71, 98,

ул. Гвардейская 15,

ул. Фрунзе 13,

ул. Центральная 19.

Частный сектор: