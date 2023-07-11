Изменения в план отключения электроэнергии внесли в Костанае
11 июля 2023, 11:30 | ЖКХ
Уточненный план работ КостанайскойГорэлектросети на эту неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Три района из заявленных ранее, где будут проводить работы на подстанциях и высоковольтных линиях, останутся прежними, два - исключили из плана и добавили еще один.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами с 12 по 15 июля планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 11 по 14 июля с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1,
- ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11,
- ул. Хакимжановой 87-99,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Строительная 41/1-41/12, 49,
- ул. Чернышевского 30-69, 59/1- 59/5,
- ул. Лесная 1-13,
- ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8,49/1-49/6.
КТП-715 (работы на ВЛ)
с 12 по 15 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Тухачевского 3-19,
- ул. Миляева 1-22,
- ул. Кравцова 2-33,
- ул. Иноземцева 3-22.
ТП-452 (работы на ПС)
12 и 13 июля с 10:00 до 19:00
- магазин «Запчасти»,
- «№ 28»,
- «Автостекло».
Спальный сектор:
- пр. Тауельсиздик 168, 170.
Светофор:
- ул. Урицкого - пр. Тауельсиздик
ТП-585 (работы на ПС)
14 июля с 10:00 до 19:00
- Детский сад № 16 по ул. Садовая 102,
- магазин «Айкос»,
- «Селена»,
- аптека «Фармация нео»,
- Шашлыки-гиганты по ул. Баймагамбетова 27,
- филиал «Центр судебных экспертиз».
Спальный сектор:
- ул. Баумана 12,
- ул. Садовая 71, 98,
- ул. Гвардейская 15,
- ул. Фрунзе 13,
- ул. Центральная 19.
Частный сектор:
- ул. Садовая 65/2,55-69,
- ул. Фрунзе 3-19,
- ул. Баймагамбетова 7-27, 31/1-31/9, 33/2-33/18,
- ул. Гагарина 1/1, 3/1-3/5, 5/8-5/18, 4-16, 9/1-9/3, 11/1-11/7,
- ул. Баумана 4/1-4/20, 2-10, 20, 22, 14/6-14/15,
- ул. Центральная 15, 28.
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