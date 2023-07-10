План работ Костанайской Горэлектросети с 11 по 15 июля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.

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В связи с работами отключение планирует у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-714 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС)

с 11 по 14 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Рудненская 2-7,

ул. Мира 1-9, 9а, 9/1,

ул. Целинная 22-26.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 11 по 14 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1,

ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11, у

л. Хакимжановой 87-99,

ул. Целинная 33-45,

ул. Строительная 41/1-41/12, 49,

ул. Чернышевского 30-69, 59/1- 59/5,

ул. Лесная 1-13,

ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 49/1-49/6.

ТП-111 (работы на ВЛ)

11 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Железнодорожная 134-176,

ул. Шевченко 73-77, 144/1, 146,

ул. Бородина 191-211,

пр. Назарбаева 149-157,

ул. Победы 78-86, 78/2-78/14, 80/3-80/13.

ТП-306 (работы на ВЛ)

11 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Бородина 151-161.

КТП-715 (работы на ВЛ)

с 11 по 15 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Тухачевского 3-19,

ул. Миляева 1-22,

ул. Кравцова 2-33,

ул. Иноземцева 3-22.

ТП-47 (работы на ПС)

12 и 13 июля с 10:00 до 19:00

ИП Планета,

магазин «Особа».

Спальный сектор:

ул. Пушкина 175,

ул. Бородина 107,

пр. Тауельсиздик 166.

ТП-585 (работы на ПС)

14 июля с 10:00 до 19:00

Детский сад № 16 по ул. Садовая 102,

магазин «Айкос»,

«Селена»,

аптека «Фармация нео»,

Шашлыки-гиганты по ул. Баймагамбетова 27,

филиал «Центр судебных экспертиз».

Спальный сектор:

ул. Баумана 12,

ул. Садовая 71, 98,

ул. Гвардейская 15,

ул. Фрунзе 13,

ул. Центральная 19.

Частный сектор: