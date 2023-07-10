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В семи районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе

10 июля 2023, 15:54 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 11 по 15 июля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами отключение планирует у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-714 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС)

с 11 по 14 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Рудненская 2-7,
  • ул. Мира 1-9, 9а, 9/1,
  • ул. Целинная 22-26.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 11 по 14 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1,
  • ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11, у
  • л. Хакимжановой 87-99,
  • ул. Целинная 33-45,
  • ул. Строительная 41/1-41/12, 49,
  • ул. Чернышевского 30-69, 59/1- 59/5,
  • ул. Лесная 1-13,
  • ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 49/1-49/6.

ТП-111 (работы на ВЛ)

11 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Железнодорожная 134-176,
  • ул. Шевченко 73-77, 144/1, 146,
  • ул. Бородина 191-211,
  • пр. Назарбаева 149-157,
  • ул. Победы 78-86, 78/2-78/14, 80/3-80/13.

ТП-306 (работы на ВЛ)

11 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Бородина 151-161.

КТП-715 (работы на ВЛ)

с 11 по 15 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Тухачевского 3-19,
  • ул. Миляева 1-22,
  • ул. Кравцова 2-33,
  • ул. Иноземцева 3-22.

ТП-47 (работы на ПС)

12 и 13 июля с 10:00 до 19:00

  • ИП Планета,
  • магазин «Особа».

Спальный сектор:

  • ул. Пушкина 175,
  • ул. Бородина 107,
  • пр. Тауельсиздик 166.

ТП-585 (работы на ПС)

14 июля с 10:00 до 19:00

  • Детский сад № 16 по ул. Садовая 102,
  •  магазин «Айкос»,
  • «Селена»,
  •  аптека «Фармация нео»,
  • Шашлыки-гиганты по ул. Баймагамбетова 27,
  • филиал «Центр судебных экспертиз».

Спальный сектор:

  • ул. Баумана 12,
  • ул. Садовая 71, 98,
  • ул. Гвардейская 15,
  • ул. Фрунзе 13,
  • ул. Центральная 19.

Частный сектор:

  • ул. Садовая 65/2, 55-69,
  • ул. Фрунзе 3-19,
  • ул. Баймагамбетова 7-27, 31/1-31/9, 33/2-33/18,
  • ул. Гагарина 1/1,3/1-3/5, 5/8-5/18, 4-16, 9/1-9/3, 11/1-11/7,
  • ул. Баумана 4/1-4/20, 2-10, 20,22, 14/6-14/15,
  • ул. Центральная 15, 28.