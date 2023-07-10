В семи районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 11 по 15 июля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами отключение планирует у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-714 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС)
с 11 по 14 июля с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Рудненская 2-7,
- ул. Мира 1-9, 9а, 9/1,
- ул. Целинная 22-26.
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 11 по 14 июля с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1,
- ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11, у
- л. Хакимжановой 87-99,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Строительная 41/1-41/12, 49,
- ул. Чернышевского 30-69, 59/1- 59/5,
- ул. Лесная 1-13,
- ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 49/1-49/6.
ТП-111 (работы на ВЛ)
11 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Железнодорожная 134-176,
- ул. Шевченко 73-77, 144/1, 146,
- ул. Бородина 191-211,
- пр. Назарбаева 149-157,
- ул. Победы 78-86, 78/2-78/14, 80/3-80/13.
ТП-306 (работы на ВЛ)
11 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Бородина 151-161.
КТП-715 (работы на ВЛ)
с 11 по 15 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Тухачевского 3-19,
- ул. Миляева 1-22,
- ул. Кравцова 2-33,
- ул. Иноземцева 3-22.
ТП-47 (работы на ПС)
12 и 13 июля с 10:00 до 19:00
- ИП Планета,
- магазин «Особа».
Спальный сектор:
- ул. Пушкина 175,
- ул. Бородина 107,
- пр. Тауельсиздик 166.
ТП-585 (работы на ПС)
14 июля с 10:00 до 19:00
- Детский сад № 16 по ул. Садовая 102,
- магазин «Айкос»,
- «Селена»,
- аптека «Фармация нео»,
- Шашлыки-гиганты по ул. Баймагамбетова 27,
- филиал «Центр судебных экспертиз».
Спальный сектор:
- ул. Баумана 12,
- ул. Садовая 71, 98,
- ул. Гвардейская 15,
- ул. Фрунзе 13,
- ул. Центральная 19.
Частный сектор:
- ул. Садовая 65/2, 55-69,
- ул. Фрунзе 3-19,
- ул. Баймагамбетова 7-27, 31/1-31/9, 33/2-33/18,
- ул. Гагарина 1/1,3/1-3/5, 5/8-5/18, 4-16, 9/1-9/3, 11/1-11/7,
- ул. Баумана 4/1-4/20, 2-10, 20,22, 14/6-14/15,
- ул. Центральная 15, 28.
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