В Атырау, на стадионе «Мунайши», состоялся ответный полуфинальный поединок розыгрыша Кубка Казахстана по футболу между местным «Атырау» и «Тоболом».

Серж Дебле ведет борьбу за мяч с Олжасом Керимжановым / Фото vk.com/fctobol

Первый матч этого кубкового противостояния, прошедший десятью днями ранее в Костанае, завершился победой «Тобола» с минимальным счетом. В компенсированное время той встречи игроки «Тобола» Александр Марочкин и Самат Жарынбетов заработали желтые карточки, ставшие для них вторыми. По этой причине они пропускали ответную игру.

В стартовом составе на поле вышли голкипер Иван Коновалов, защитники Роман Асранкулов, Боян Младович, Иван Рогач и Альберт Габараев, полузащитники Серикжан Мужиков (к), Йован Илич и Рамазан Оразов, Самат Жарынбетов и Асмир Сульич, а также нападающие Мильян Вукадинович, Серж Дебле и Ислам Чесноков.

А в заявку на матч был включен и пополнивший перед этой игрой состав костанайского клуба 32-летний нападающий из Боснии и Герцеговины Момчило Мркаич (21.09.1990; рост - 192 см), контракт с которым рассчитан на один год. Уроженец боснийского города Требинье начал играть за местный клуб «Леотар», выступавший тогда в Премьер-лиге. В 2009 года Мркаич подписал контракт с белградским клубом «Бежания», откуда на правах аренды перешел в «Гомель», в составе которого выиграл Кубок Беларуси в сезоне-2010/2011. В его игровой карьере также сербские команды «Земун», «Борча» и «Войводина», боснийские клубы «Радник Биелина» и «Зриньски Мостар», с которым он выиграл чемпионский титул в сезоне-2016/2017. В «Тобол» Мркаич перешел из «Бораца» из Боснии и Герцеговины.

Новичок команды Момчило Мркаич - с игроком такого роста спорить запросто не просто / Фото vk.com/fctobol

Матч проходил в очень жаркую погоду, что не могло не сказаться на игре, которая неоднократно в обоих таймах прерывалась на «питьевую паузу». И все же с начала встречи инициативой завладели гости, на 3-й минуте заработавшие угловой удар на правом фланге атаки. Его розыгрыш обострения не принес, а вот в повторившейся игровой ситуации через десять минут подачу Мужикова от углового флага ударом головой из центра штрафной площади замкнул Чесноков, но белорусский голкипер хозяев Егор Хаткевич поймал мяч.

В похожей ситуации на 20-й минуте надежно сыграл и голкипер «Тобола», поймавший мяч, когда при розыгрыше штрафного удара после подачи справа капитана «Атырау» белорусского полузащитника Игоря Стасевича головой по воротам пробил украинский полузащитник хозяев Александр Нойок.

А на 34-й минуте в составе «Тобола» произошла первая замена, после того как в сопровождении медиков команды поле покинул Габараев, которого заменил Багдат Каиров. До перерыва по-настоящему опасных моментов у ворот обеих команд так и не возникло, и счет не был открыт.

Второй тайм начался в таком же неспешном темпе, а на 52-й минуте нигерийский нападающий хозяев Нсунгуси Эффионг в ходе контратаки попытались обострить игру, сделав низом передачу справа в штрафную площадь на ход Демиру Имери. Однако северомакедонского полузащитника «Атырау» опередил Коновалов, вышедший навстречу и в падении перехвативший в районе 11-метровой отметки мяч у него в ногах, получив при этом удар ногой по голове, после чего и ему потребовалось вмешательство медицинской бригады, но все, к счастью, обошлось.

На 56-й минуте у «Тобола» могла получиться хорошая атака по центру, когда от центрального круга устремились вперед Дебле и Оразов, рядом с которыми находился всего один защитник, но попытавшегося сделать в этот момент им передачу Чеснокова откровенно уложил на газон Имери, обеими руками ухватив соперника за форму.

Иван Рогач забивает победный гол / Фото vk.com/fctobol

Однако на исходе часа игры Чесноков в борьбе с тремя защитниками у лицевой линии заработал угловой удар на правом краю атаки, а после подачи Мужикова во вратарскую площадку выше всех выпрыгнувший Рогач головой послал мяч с отскоком от газона в правый угол ворот и сделал счет по сумме двух матчей 2:0 в пользу «Тобола».

С мячом Роман Асранкулов / Фото vk.com/fctobol

После последовавшей за этим уже четвертой питьевой паузы и розыгрыша хозяевами в центре поля мяча «Тобол» перехватил его и организовал атаку по левому флангу, завершившуюся нарушением правил против Вукадиновича в районе углового флажка. Мужиков со стандарта сделал подачу на дальнюю штангу, куда устремились Асранкулов и Чесноков, но голкипер в прыжке выбил мяч кулаком. В ответной атаке атыраусцы заработали опасный штрафной удар слева в считанных сантиметрах от линии штрафной площади, но после его розыгрыша защитники «Тобола» не позволили сопернику нанести удар по своим воротам.

На 68-й минуте тренерский штаб гостей провел двойную замену. На поле вместо Вукадиновича и Оразова вышли соответственно венгр Асмир Сульич и Жаслан Жумашев. На это белорусский наставник «Атырау» Виталий Жуковский ответил введением в игру нападающего Оралхана Омиртаева, который в первой же своей атаке пробил по воротам «Тобола» от правого угла вратарской площадки, но его удар принял на себя Младович. Гости немного активизировались и на 72-й минуте заработали угловой удар на левом краю атаки, после розыгрыша которого выбивавший мяч Коновалов в воздухе столкнулся с защитником хозяев Адилбеком Жумахановым. И голкиперу вновь понадобилась помощь медиков, после чего он смог продолжить игру.

Вернув себе инициативу, гости организовали несколько быстрых атак, и на 81-й минуте сместившийся с мячом слева Сульич пробил из центра по воротам с линии штрафной площади. Однако белорусский защитник хозяев Никита Степанов вовремя подставил ногу, и мяч ушел на угловой, поле розыгрыша которого по воротам головой пробил от левого угла вратарской площадки Асранкулов, но Хаткевич оказался на месте.

Во время произведенной на 83-й минуте еще одной двойной замены в составе «Тобола» вместе с российским полузащитником Павлом Киреенко, сменившим Чеснокова, на поле вместо Дебле вышел и новичок команды Мркаич, который через пять минут упустил возможность увеличить счет, пробив в борьбе с Наурызбеком Жагоровым с линии вратарской площадки над перекладиной.

На пятой из семи добавленных минут Киреенко догнал мяч у правого углового флажка и откатил его назад Сульичу, который от правого угла штрафной площади сделал подачу в район левого угла вратарской площадки, откуда Мркаич в падении пробил головой по воротам. Однако мяч пролетел рядом с правой стойкой. А последовавший вскоре финальный свисток зафиксировал третью подряд победу «Тобола» со счетом 1:0 в продлившемся полтора десятка дней четырехматчевом противостоянии с «Атырау», начавшем его с победы на своем поле с разгромным счетом (3:0) во встрече в рамках 13-го тура чемпионата.

После матча главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ признался, что игра была очень тяжелой:

- Соперник тоже был мотивирован, как и мы. Но мы владели преимуществом и создали больше моментов. Конечно, было сложно играть при такой жаре, но обе команды были в одинаковых условиях. И в таких матчах вырабатывается характер. Сработало то, что мы наигрывали стандарты перед игрой. Самое главное, что мы выиграли матч и вышли в финал. В первую очередь, поздравляю всех наших болельщиков с победой. Спасибо ребятам за игру, было очень непросто.

«Тобол» вышел в финал Кубка РК, который пройдет 4 ноября и в котором его соперником станет «Ордабасы», переигравший по сумме двух встреч «Астану» - 0:1 в гостях и 2:0 в дополнительное время дома.