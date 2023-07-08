Костанайский "Тобол" стал вторым финалистом Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

В ответном матче 1/2 финала костанайцы на выезде встречались с "Атырау". Игра завершилась в пользу гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте забил Иван Рогач. Отметим, что в первом матче "Тобол" также одержал победу со счетом 1:0.

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Напомним, что 6 июля "Ордабасы" стал первым финалистом турнира. Шымкентцы по сумме двух матчей обыграли "Астану". Финал Кубка Казахстана пройдет 4 ноября.