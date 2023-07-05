В четверг, 6 июля, на севере и востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем возможен град. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днём на севере и юге порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21, днём +28...+33, на юге +36 градусов.

В Костанае в четверг переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Ночью +17...+19, днём +31...+33 градуса.

- В пятницу, 7 июля, на севере области дождь, гроза, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В пятницу и субботу ветер на северо-западе 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, на юге +18 градусов, днём +25...+30, на юге сильная жара - до +35 градусов.

В Костанае в пятницу днём синоптики прогнозируют дождь, а в субботу осадки уже маловероятны. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +13...+15, днём +28...+30.

Фото Галины ПЕТРЕНКО